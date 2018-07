Rihanna estrena 'Bitch Better Have My Money', el primer single de R8

A TRAVÉS DE DUBSMASH

Hace tan sólo unas horas Rihanna incendiaba las redes sociales al publicar una foto en su cuenta de Instagram con lo que parecía ser la portada de un disco o single en el que se podía leer en braile 'Bitch Better Have My Money'. Ahora sabemos que se trataba de su nuevo single que ha publicado a través de la aplicación Dubsmash.