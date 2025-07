Playlist Sonorama Ribera by Europa FM: las canciones que no faltarán en Aranda de Duero

Canciones que hablan de amores que se rompen y que vuelven, de noches de euforia, de juventud, de contradicciones, de esperanza, de querer gritar y también de no poder callar.

En Europa FM queremos que el Sonorama Ribera 2025 empiece mucho antes de pisar el recinto. Por eso, como Radio Oficial del festival, hemos creado una playlist especial con los artistas y temazos que sonarán en el festival de Aranda de Duero.

Aquí encontrarás los hits de grupos que ya son imprescindibles en el Sonorama como La La Love You, con temas como El Fin del Mundo, que lleva años marcando la banda sonora del verano, o uno de sus estrenos más recientes, Una boda en Las Vegas.

También tenemos una buena dosis del pop punk y la ironía de Carolina Durante, con canciones como Perdona (Ahora Sí Que Sí) junto a Amaia, el himno generacional Cayetano o el más reciente Normal, que retratan como nadie las contradicciones de toda una generación.

El lado más emocional y contundente lo pone Arde Bogotá, que con temas como Exoplaneta, La Salvación o Qué Vida Tan Dura, con los que se han convertido en una de las bandas más aclamadas del indie español actual.

Tenemos también el indie pop desenfadado de Viva Suecia, los ritmos pegadizos de Ginebras, y la energía nostálgica de Dorian, Pignoise o Miss Caffeina, que se entremezclan para darle variedad y dinamismo a la playlist.

Pero Sonorama también es descubrir, y por eso incluimos artistas emergentes y frescos como Judeline, una de las voces más prometedoras del pop alternativo, con canciones como Zarcillos de Plata o 2+1. No olvidamos a Walls, MERINO, Carlos Ares, Besmaya, Marlon y muchos más, que traen la nueva ola de sonidos y letras que están renovando la escena nacional.

Y como no podía ser de otra forma, no faltan esos clásicos del indie internacional que siempre suenan en Aranda, como Franz Ferdinand —que nos conquistó en febrero en nuestro Local de Ensayo Europa FM— con Take Me Out o Do You Want To, o los míticos Supergrass y su eterno Alright.

Prepárate, dale al play y empieza a calentar motores. Porque este agosto, en Aranda, nos volvemos a ver… y a cantar.