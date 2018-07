Rihanna, Nicki Minaj y Keri Hilson juntas en una nueva canción

Rihanna ha tuiteado varios versos de lo que parece ser una nueva canción con el hashtag #barz, el mismo que han utilizado también Nicki Minaj y Keri Hilson.

Acostumbrados al disco por año de Rihanna, la ausencia de un nuevo trabajo en 2013 ha hecho que sus fans estén más ansiosos que nunca esperando nuevas noticias musicales de la de Barbados.

Y parece que su nuevo single está más cerca de lo que pensamos, ya que Rihanna nos está dando diferentes pistas en Twitter de lo que podrían ser las letras de sus nuevas canciones.

Además, no solo parece ser que Barz será el nuevo single de Rihanna, sino que vendrá con triple colaboración.

Por un lado Nicki Minaj utilizó el mismo hashtag en Instagram para subir un dibujo y por otro Keri Hilson lo utilizó para un tuit.

I'll go from super-woman to servant in a minute if you're worth it. #barz