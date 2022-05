La ruta salvaje de Rosalía en el vídeo de 'Delirio de Grandeza'

La Fama, Saoko, Chicken Teriyaki, Hentai, Candy y Delirio de Grandeza. Rosalía no ha escatimado en gastos a la hora de acompañar su tercer disco con seis videoclips.

No es de extrañar que la catalana haya querido invertir en uno de los productos más consumidos de 2022: Motomami lleva siete semanas consecutivas siendo el álbum más reproducido en España en Spotify.

Los samples de Delirio de Grandeza

Así, la cantante se sale por la tangente y escoge Delirio de Grandeza como tema protagonista de su clip número seis. Podría haber elegido la balada Como un G o la conversación de Diablo, pero ha preferido crear una historia para el tema en el que samplea el un bolero de Justo Betancourt junto al Delirious de Soulja Boy

"Lo hice para intentar darle la vuelta a un bolero, me encantan los boleros y es un género que lo estaba escuchando mucho. Tenía ganas de hacer un bolero en este disco, pero para empezar en el bolero dije 'déjame cantar uno clásico primero'. Está sampleada la instrumental en sí, de ese bolero, pero cambiada de ritmo", contó en su entrevista con el creador Jaime Altozano.

La ruta salvaje de Rosalía

Para el vídeo, la cantante se sumerge en un inhóspito bosque para mimetizarse con la naturaleza en un entorno completamente natural. Toca los renacuajos del río, baila alrededor del fuego y hace un buen amigo: un Samoyedo blanco que la acompaña campo a través.

¿Rodado en octubre de 2021?

A través de su cuenta secundaria de Instagram (@motomami) hemos podido conocer contenido extra del proceso de creación y composición de Motomami.

En octubre de 2021, la cantante compartía en su cuenta unas fotos con Chip, un perro raza Samoyedo de color blanco con el que aseguraba que había "corrido por el campo". "Ha sido el rodaje más bonito de mi vida", escribió.

Letra de Delirio de Grandeza de Rosalía

El oro pudo más que mi dolor

No tuviste compasión de mi agonía

Tú, sabiendo que mi alma se moría

Con amigos entre copas te reías

La ambición, delirio de grandeza

Hizo en mí un ser martirizado

Porque estaba locamente enamorado

Mujer, yo no merezco esa bajeza

Espero con el tiempo justiciero

Que retornes buscando una ilusión de amor

Y volverás a mí, así lo espero

Así lo espero, mujer sin corazón

(Man it's ridiculous

I got you so delirious

Kiss me through the phone

While I lick you just like licorice)

Espero con el tiempo justiciero

Que retornes buscando una ilusión de amor

Y volverás a mí, así lo espero

Así lo espero, mujer sin corazón