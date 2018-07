Selena Gómez, Justin Bieber y Demi Lovato galardonados en los Teen Choice Awards 2012

El domingo 20 de julio se celebraron en Los Ángeles los Teen Choice Awards 2012, donde el público es el encargado de galardonar a los más jóvenes del mundo del cine, la televisión y la música. En esta última edición, según el portal oficial de los Premios Teen Choice Awards, se ha contado con el voto de más de 134 millones de personas.

Todos compañeros de profesión y fiestas, escenarios y plató pasearon por la alfombra roja con la ilusión de recoger, en algunos casos un año más, su galardón en forma de tabla de surf. Demi Lovato, Taylor Swift, Carly Ray Jepsen, Gwen Stefani posaron perfectos y sonrientes. Pero también hubieron grandes ausencias, artistas muy queridos como Rihanna, Miley Cyrus y Katy Perry no apuntaron esta cita en su agenda.

Fue una gran noche en Los Ángeles para los ganadores, en Europa FM destacamos los galardones dentro de la categoría de música:

Artista masculino - Justin Bieber

Artista femenino - Taylor Swift

Grupo musical - Selena Gómez & The Scene.

Artista R&B/Hip-Hop - Nicki Minaj.

Canción R&B/Hip-Hop - Starships de Nicki Minaj.

Grupo rock - Fun.

Canción Rock - Paradise de Coldplay.

Artista Dance - David Guetta.

Single de grupo musical - We Are Young de Fun ft. Janelle Monáe.

Single de artista femenina - Eyes Open de Taylor Swift.

Single de artista masculino - Boyfriend, Justin Bieber.

Artista Country (masculino) - Hunter Hayes.

Artista Country (femenina) - Taylor Swift.

Canción Country - Sparks Fly, Taylor Swift.

Grupo Country - Lady Antebellum.

Canción del verano - Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen.

Canción de amor - What Makes You Beautiful, One Direction.

Canción de ruptura - Payphone, Maroon 5 ft. Wiz Khalifa.

Artista del verano (femenina) - Demi Lovato.

Artista del verano (masculino) -Justin Bieber.

Grupo del verano - One Direction.

Artista revelación - Carly Rae Jepsen.

Grupo revelación - One Direction.