El setlist del concierto de Leiva en Madrid: las canciones del 'Tour Gigante FIN DE GIRA'

Leiva está listo para poner el punto final a Tour Gigante FIN DE GIRA. Después de recorrer Zaragoza, Vigo, Torrevieja, Cádiz y Oviedo, el madrileño llega al Movistar Arena de Madrid para despedir esta etapa que arrancó en mayo de 2025.

El cantante tiene cinco conciertos pendientes —cuatro en Madrid y uno en Albacete— y los de la capital serán muy especiales. Hace solo unos días pidió a sus fans a través de sus redes sociales que se aprendiesen una estrofa de su próxima canción para cantarla en el recinto madrileño.

El plan es registrar sus voces para que hagan los coros del tema que formará parte de su siguiente álbum de estudio.

A la espera de saber si la canción sonará completa en los conciertos de Madrid, lo que sí podemos avanzar es la lista de canciones que ha tocado durante esta fase final de la gira, sin contar las extra de Iván Ferreiro que sonaron en Vigo y Zaragoza.

El setlist de Tour Gigante FIN DE GIRA de Leiva