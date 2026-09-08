El setlist del concierto de Leiva en Madrid: las canciones del 'Tour Gigante FIN DE GIRA'
Un total de 23 canciones forman el setlist de Tour Gigante FIN DE GIRA de Leiva que se despide este mes de septiembre por todo lo alto con cuatro conciertos en Madrid y uno en Albacete. El Movistar Arena acoge este martes 8 la primera cita en la que, además, se grabarán los coros de una de las canciones del próximo disco del madrileño. ¿Estás preparado?
Concierto de Leiva en Madrid: a qué hora empieza, cuánto dura, accesos y más
Leiva está listo para poner el punto final a Tour Gigante FIN DE GIRA. Después de recorrer Zaragoza, Vigo, Torrevieja, Cádiz y Oviedo, el madrileño llega al Movistar Arena de Madrid para despedir esta etapa que arrancó en mayo de 2025.
El cantante tiene cinco conciertos pendientes —cuatro en Madrid y uno en Albacete— y los de la capital serán muy especiales. Hace solo unos días pidió a sus fans a través de sus redes sociales que se aprendiesen una estrofa de su próxima canción para cantarla en el recinto madrileño.
El plan es registrar sus voces para que hagan los coros del tema que formará parte de su siguiente álbum de estudio.
A la espera de saber si la canción sonará completa en los conciertos de Madrid, lo que sí podemos avanzar es la lista de canciones que ha tocado durante esta fase final de la gira, sin contar las extra de Iván Ferreiro que sonaron en Vigo y Zaragoza.
El setlist de Tour Gigante FIN DE GIRA de Leiva
- Bajo presión
- Cuarenta mil
- La lluvia en los zapatos
- Gigante
- Lobos
- Terriblemente cruel
- Superpoderes
- Sincericidio
- Breaking Bad
- El polvo de los días raros
- Ángulo muerto
- Shock y adrenalina
- Flecha
- Cortar por la línea de puntos
- Palomas de Amazon (Nuevo tema inédito)
- El hombre pájaro (Cover de Robe)
- Pienso en aquella tarde (Canción de Pereza)
- No te preocupes por mí
- Como lo tienes tú (Canción de Pereza)
- Estrella polar (Canción de Pereza)
- Lady Madrid (Canción de Pereza)
- Caída libre
- Como si fueras a morir mañana
- Princesas (Canción de Pereza)