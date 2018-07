La ex Spice Girl Mel B firma con EMI nuevo disco para finales de año

La ex Spice Girl, Mel B regresa a la música a finales de este año con un nuevo disco y con ganas de arrasar en las listas musicales.

Esta chica no necesita presentación ninguna y es que la ex Spice Girl, Mel B, vuelve a los escenarios con un nuevo disco que saldrá a la venta a finales de 2012.

Mel B consiguió estar en lo más alto de las listas musicales con el número 1 tanto con las Spice Girls, como en solitario, donde alcanzó éxitos importantes.

Tras firmar con EMI Australia, Mel B se une a una lista larga de artistas reconocidos por su gran trabajo y por posicionarse en los primeros puestos de las listas. Según la propia cantante “estoy feliz y orgullosa de poder decir a mis fans que me escucharán este año. No he podido hacerlo antes por motivos legales, pero ahora…¡Estoy de vuelta!”.

Mel B inició su carrera como solista alcanzando un éxito internacional con I Want You Back con Missy Elliot como artista invitada y consiguiendo el disco de oro en Australia. Ahora que regresa, lo hace pisando fuerte y con muchas ganas de volver a arrasar las listas.