Taylor Swift actúa por primera vez en México: unas palabras en español y lágrimas de emoción

Taylor Swift ha triunfado en su primera noche en el Foro Sol de México, coincidiendo con su primera actuación en el país. Recopilamos los momentos más destacados de The Eras Tour International Version .

THE ERAS TOUR

México ha recibido a Taylor Swifty The Eras Tour con los brazos abiertos, y ella ha respondido con un cálido abrazo a sus fans en forma de un show increíble.

La artista ha cantado por primera vez en el país latinoamericano, y ha dejado el listón muy alto en el primero de los cuatro conciertos que le esperan en el Foro Sol en el mes de agosto (días 24, 25, 26 y 27), par el que ha vendido casi 300.000 entradas en total.

La intérprete de Midnights ha protagonizado algunos momentos inolvidables que quedarán para siempre grabados en las retinas y corazones de sus fans. Hacemos un repaso por cuáles han sido.

Taylos hablando en español

La artista ha tenido el bonito detalle de aprenderse un par de frases en español para sus fans mexicanos y, al escucharla, han enloquecido.

Taylor ha gritado "Ciudad de México, bienvenidos al Eras Tour" y "Te amo" durante sus actuaciones, dejando el corazón alegre y lleno a sus fans hispanohablantes.

El puente de Cruel Summer

Cruel Summer es una de las canciones favoritas del público.

Se trata de uno de los temas favoritos de Taylor Swift, perteneciente a su disco Lover, y cuatro años después de su lanzamiento la artista lo ha convertido en un sencillo y se ha colocado en el número 1 de los Charts globales.

El puente es uno de los momentos de esta canción que más disfrutan los fans de la artista en directo y que cantan a pleno pulmón, y no iba a ser diferente en el Foro Sol, donde los asistentes se han dejado la voz.

La entrega del sombrero de 22, con abrazo incluido

Como es costumbre, durante la actuación de 22, un fan muy afortunadorecibe el icónico sombrero de Taylor, y puede ver la actuación al pie del escenario.

En esta ocasión ha sido un pequeña niña la que ha tenido la suerte de quedarse con el accesorio y tampoco ha perdido la oportunidad para abrazar a su cantante favorita, un tierno momento que nunca olvidará.

Nuevas incorporaciones al setlist

Long Live y tis the damn season son las nuevas incorporaciones de Taylor al setlist del concierto.

La artista ha decidido mantener Long Live -tema de Speak Now- en el tramo internacional de The Eras Tour, especialmente en ciudades en las que nunca ha tocado antes, como México.

La artista ha añadido también tis' the damn season pero, en su lugar, ha retirado del setlist la canción no body no crime que solía cantar junto a las chicas de Haim.

Las canciones sorpresa

En cada show, Taylor canta dos canciones únicas para cada ciudad en acústico. En la primera noche en el Foro Sol los fans han tenido la suerte de escuchar en directo I forgot that you existed y Sweet Nothing.

I Forgot That You Existed

Sweet Nothing

Lágrimas de emoción en su primera vez en México

El público mexicano ha conseguido arrancarle unas lágrimas a Taylor Swift en su primer concierto en el Foro Sol.

Las cámaras de los asistentes han captado a la cantante visiblemente emocionada, con los ojos brillantes, durante una de las ovaciones de la noche.

"Os quiero muchcísimo. Muchas gracias. Mi corazón está latiendo muy rápido, esto es tan generoso y bonito, gracias", ha expresado la artista a sus fans.

¿Que le deparará a los swifties en la segunda noche en el Foro Sol?