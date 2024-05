Taylor Swift rinde homenaje a su chico Travis Kelce con su nuevo outfit para 'The Eras Tour'

Quedan menos de dos semanas para que Taylor Swift pise España como parte de su gira The Eras Tour. Tras una parada de varios meses, la de Pensilvania arrancó su tour el martes pasado en París, donde dio ha dado tres conciertos antes de su siguiente parada, Estocolmo.

La cantante ha añadido al setlist siete canciones de su último disco The tortured poets department, incluyendo varios looks nuevos en color blanco. Del mismo modo, se han eliminado temas del resto de álbumes como The archer, The one, Tolerate it o Long live.

El fiel acompañante de la estadounidense ha sido su novio Travis Kelce, que ha viajado por Latinoamérica, Oceanía y Asia con ella para demostrarle que la apoya y está muy orgulloso de hasta donde ha llegado su chica.

Como detalle de agradecimiento, Taylor le ha lanzado un pequeño guiño al jugador de fútbol y se ha inspirado en su uniforme de los Kansas City Chiefs para el vestido que ha lucido de su era 1989. Ha consistido en un top amarillo y una falda roja con lentejuelas, así como un botín de cada color.

Como se puede ver en la siguiente imagen, el uniforme de Travis incluye los mismos colores.

Los fans se dieron cuenta que el deportista estuvo en el último concierto de Taylor y lo vieron cantar y bailar los temazos de su chica.