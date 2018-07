The Killers vuelven a Las Vegas para el vídeo de 'Shot at the night'

Shot at the night es la canción con la que The Killers promocionan su álbum recopilatorio Direct Hits que saldrá a la venta el próximo 4 de noviembre. El videoclip representa una historia de amor en Las Vegas protagonizada por Bella Heathcote y Max Minghella .

Vídeo de 'Shot at night', de The Killers / europafm.com

A poco más de un mes para la publicación del recopilatorio Direct Hits de The Killers, la banda presenta el videoclip de Shot at the night, canción con la que promocionan este nuevo trabajo.

El tema producido por M83, cuenta con un videoclip dirigido por Roboshobo y rodado en Las Vegas, ciudad donde se formó el grupo.

En el clip Bella Heathcote (Sombras Tenebrosas) interpreta a una trabajadora de un hotel que conoce por casualidad a uno de sus clientes, interpretado por Max Minghella (La Red Social), y les lleva a disfrutar de la ciudad del pecado.

Descárgate Shot at the night de The Killers en