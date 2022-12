‘Tracción’, la letra y la canción de Rakky Ripper para el Benidorm Fest 2023

Raquel, cuyo nombre artístico es Rakky Ripper, lleva desde los 15 años dedicándose a la música produciendo sus temas de forma completamente autodidacta.

Define su estilo como hyperpop, y se ha presentado como aspirante al Benidorm Fest para poner llevar al festival un sonido único e innovador.

Lo hace con Tracción, un tema que aunque tenga autotune, está pensado para cantarlo sin él en directo.

Recordemos la polémica que hubo el año pasado con Luna Ki, que retiró su candidatura al no querer adaptar su tema sin autotune para ceñirse a las normas de Eurovisión, ya que consideraba que este elemento es clave en su proyecto artístico.

Sobre su puesta en escena, ha avanzado a Fórmula TV que ya está pensando en algunas propuestas y que lo que tiene claro es que irá acompañada.

Letra de 'Tracción', de Rakky Ripper

¿No sientes la tensión?

¿No sientes la tracción?

No me digas que no

No me digas que no...

Yo sé que tú piensas en mi

Sueñas conmigo en cada tren

Ya le contaste a todos

Dices que no sabes cómo hacer

He pensado que quizás

Esta noche podría ser

Preguntando a todo el mundo

Si salías, yo que sé

Me mirabas desde atrás

Sentí la electricidad

Otra noche que se acaba

Y otra vez no pasó na'

No me digas que no

No sientes la tensión

No sientes la tracción

No me digas que no

Sé que piensas en mi

Como yo pienso en ti

No puedo ni dormir

No es tarde pa' salir

Tú siempre tienes sed

Nunca bebes de mi

Baby you're so afraid

Pero quieres repetir

Vamos entrando al club

Siento la conexión

Dentro de mi un motor

Que siempre mueve to¡

Gasolina y alcohol

Fácil preparación

Dimes ti te atreves a prenderlo

O no

Dime si te atreves