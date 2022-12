‘Tuki’, la letra y la canción de Sofía Martín para el Benidorm Fest 2023

Te interesa ‘Eaea’, la letra y la canción de Blanca Paloma para el Benidorm Fest 2023

"Creo que va a ser un sonido que puede romper barreras lingüísticas, de género y de cultura con un sonido muy moderno".

Con estas palabras Sofía Martín, candidata al Benidorm Fest 2023, presentó el título de Tuki, una canción cargada de optimismo y energía con la que aspira a convertirse en la representante de España en Eurovisión.

Tuki es una canción optimista que combina la dinámica de ritmos españoles y latinos con sonidos y beats europeos contemporáneos de la música dance y electrónica. La letra de la canción transmite que es posible alcanzar tus sueños sin importar de dónde vengas, cuánto dinero tengas o si la gente cree en ti o no. "TUKI es un sentimiento, un mensaje de optimismo, es ese momento en el que consigues aquello en lo que llevas tanto tiempo trabajando. [...] Lo estamos haciendo bien, estamos disfrutando. Estamos TUKI", dice la cantante sobre este tema que usa como título una palabra venezolana

“Tuki es una palabra de origen venezolano y la canción tiene palabras en inglés”, dijo en una entrevista previa al lanzamiento. Tuki es una palabra venezolana que se usa para referirse a una persona que comete robos u otros actos delictivos.

La letra de la letra de 'Tuki', la canción de Sofía Martín

nunca hubo un plan b

taba’ el sueño de romper

de ir pa’ riba sin perder

una, na

nunca pudieron creer

ahora llaman pa’ saber

si lo vamos a prender

esta noche

todo lo hacemos al to’ nivel

pegamos como la miel

¿quién lo iba a saber?

ya, ey

que ahora nos ponen en replay

en to’ los laos’, suena bien

to’ controlao’, de 0 a 100

estamos bien

tamos tuki, tamos living

gafas gala, bolso está divino, na

tuki, bien cuqui

esta noche tamos bendecidos

tamos tuki, tamos living

pasarela para tu vecino, na

tranqui, ta’ moving

vamos subiendo

tamos tuki ey

míranos míranos míranos míranos

tamos tuki ey

pero no pero no pero no cambiamos

tamos tuki ey

míranos míranos míranos míranos míranos

tamos tuki ey ey tamos tuki

no fue fácil y sigo

hasta llegar a la cima

desde aquí me gusta la vista

voy directa pero sin prisa

quiero

pizza todos los días

casa pa' la familia

billetes color lila

y un Porsche

tuki tuki tuki

tuki tuki tuki tuki tuki

ta chuli ey ta chuli

sofía, sofía martín

ye ye ye ye

ey