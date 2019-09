Videoclip Alanis Morissette - Guardian

HAVOC AND BRIGHT LIGHTS

Alanis Morissette publica su nuevo álbum, Havoc and Bright Lights. Es el séptimo álbum de la artista multiplatino y galardonada con Grammy, está producido por Guy Sigsworth (Björk, Madonna, Seal) y Joe Chiccarelli (Tori Amos, Elton John, My Morning Jacket, U2) y grabado en Los Angeles. Havoc and Bright Lights rompe un silencio de cuatro años desde la publicación de su último trabajo y se presentó con la canción Guardian como primer single.