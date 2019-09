EMELI TOCA EL CIELO

Emeli Sandé recoge el Premio de la Crítica en los Brits Awards (prestigioso galardón que en anteriores ocasiones ha sido otorgado a artistas como Adele, Florence And The Machine, Jessie J o Ellie Goulding). Su primer álbum Our Version Of Events es el más vendido esta semana en el Reino Unido.