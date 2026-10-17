Viva Suecia confirma que su concierto en Murcia sigue adelante tras valorar la previsión de lluvias

Viva Suecia ha mantenido un contacto directo con sus fans durante los últimos tres días a consecuencia de su concierto en Murcia, previsto para este sábado 17 de octubre en el Espacio Norte con todas las entradas agotadas.

Los dos días anteriores al evento, el grupo alertó de la posibilidad de tener que retrasar el evento por "la situación meteorológica". Sin embargo, unas horas antes del show, Viva Suecia ha confirmado que "el concierto sigue adelante".

"Tras hablar esta misma mañana con las administraciones públicas y analizar el estudio meteorológico específico encargado para hoy, el concierto sigue adelante", han informado los integrantes de la banda a través de redes sociales. "La previsión indica lluvias hasta las 18:00 y una mejoría a partir de esa hora, sin precipitaciones o con lluvia débil hasta el final del día".

Nuevo horario del concierto

Viva Suecia ha confirmado el nuevo horario del show:

Apertura de puertas - 19:00

Actuación de Hoonine - 19:30

Concierto de Viva Suecia - 20:30

Recomendaciones

El grupo también ha compartido algunas recomendaciones para que el evento se celebre sin contratiempos:

"Se podrá acceder con paraguas pequeños, plegables y sin punta.

pequeños, plegables y sin punta. Llevad vuestra entrada preparada para acceder sin aglomeraciones.

Seguid en todo momento las indicaciones del equipo de seguridad del recinto".

Tras su concierto en Murcia, Viva Suecia celebrará los tres últimos shows de la gira Hecho en tiempos de paz en Pamplona (7 de noviembre), Burgos (19 de diciembre) y Barcelona (16 de enero), y lo hará con Europa FM como radio oficial del tour.