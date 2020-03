OK Go vuelven a sorprendernos con un espectacular vídeo que dura literalmente “un instante”

La banda de rock indie OK Go vuelve a presentar un original vídeo, que dura exactamente cuatro segundos en los que pasan muchas cosas que únicamente pueden apreciarse cuando se reproduce a cámara lenta.

OK Go acaba de lanzar otro de sus impresionantes vídeos. El grupo de rock alternativo, que ya sorprendió con el vídeo Upside Down & Inside Out, el primer film del mundo grabado en gravedad cero, vuelve a demostrar que es posible realizar videoclips originales.

La banda ha presentado el vídeo de The One Moment, tema incluido en su último álbum, Hungry Ghost. El vídeo, dirigido por Damian Kulash Jr., el líder del grupo, dura literalmente un instante, para ser exactos, cuatro segundos. En este tiempo ocurren muchas cosas que solo pueden apreciarse cuando se reproduce lentamente.