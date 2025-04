Carolina Durante cambia su gira europea por la operación de Diego, su vocalista

"No voy a suspender ningún festival", dijo Diego Ibáñez durante el concierto de Carolina Durante en el San San Festival. El vocalista madrileño llegó a la cita musical en muletas —o, como él mismo dijo, "hecho un Cristo"— y desafió el dolor para dar un concierto memorable.

Sus planes siguen adelante y Carolina Durante continúa con el propósito de no cancelar ninguno de los conciertos de la gira de verano que arranca el 31 de mayo en León. No será igual con la gira europea, que la banda ha tenido que posponer ante la lesión de rodilla de su vocalista. "Lo sentimos mucho por todos aquellos que ibais a venir…", dice el comunicado compartido estte martes en redes.

"[Los conciertos] coinciden con la operación de Diego", señalan sobre las citas que habrían arrancado el 16 de mayo en Londres y terminarían el 26 de mayo en Berlín. "Las nuevas fechas de Europa las anunciaremos próximamente. Nuestro equipo está trabajando en ello", continúa.

Los madrileños se muestran apenados por haber tenido que tomar esa decisión que afecta a muchas personas que habían comprado vuelos y reservado hoteles. "Es una putada para ellos. Lo sentimos... Hemos hecho todo lo posible para intentar cuadrarlo pero no ha habido manera porque además después de la operación de Diego no podría volar en dos semanas", señalan. "Iremos diciéndoos a medida que sepamos más".

¿Qué la pasa a Diego de Carolina Durante?

Según contó el vocalista tras el concierto de Carolina Durante en el San San Festival, una lesión de rodilla le obligó a aparecer en muletas. "Hace unos días me rompí el ligamento cruzado de la rodilla, la rampa meniscal y me fracturé algo que ahora mismo no recuerdo bien cómo se llamaba", señaló el cantante el viernes 17 de abril.

"Estoy pendiente de que me digan el día que me operan, pero será pronto y de cara a este verano no cancelaremos nada y tiraremos palante de la forma que sea. Si alguna vez habéis venido a vernos en directo sabréis de sobra que esto no me hace especial ilusión y la verdad es que no ando muy allá de ánimos", reconoció el cantante para el que el concierto del Sansan fue "muy importante" por llegar en un momento tan delicado anímicamente. "Gracias a todos. Iré practicando nuevos pasos de baile con las muletas y a la pata coja a ver qué se me ocurre", se despidió en el post. "Nos vemos pronto ❤️".