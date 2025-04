"Un suricato en Malasaña": Eva Soriano y Nacho García cuentan sus divertidas experiencias durante el apagón

Alrededor de las 12:30 del día de ayer, un apagón masivo hizo que casi todo el país dejase disponer de suministro eléctrico. Un acontecimiento histórico que también afectó al equipo de Cuerpos especialesy que han recordado durante el programa de hoy.

Eva Soriano ha recordado que se dio cuenta del momento en un coche, donde se sorprendió por "el civismo absoluto por parte de los conductores", destacando la proactividad de "un chaval con unas palas de ping pong de dos colores que daba paso al tráfico". Aunque, sin duda, el momento de mayor sorpresa fue cuando se topó con "un suricato en Malasaña llamado Mercurio", por lo que Nacho García ha explicado que considera que "Eva Sorianovivía en la tercera parte de Matrix".

El apagón sorprendió a Alba Cordero en un incómodo momento, aunque más incómodo fue descubrir que tuvo que recorrer "ocho tiendas de su barrio" para dar con una radio. Sin embargo, Dani Piqueras sí que disponía de uno de estos aparatos, aunque no funcionaba con pilas, sino con corriente: "Dije: Anda, que no va".

La aventura del supermercado

En la variedad está el gusto, que diría Karlos Arguiñano, y no hay nada más que escuchar las diferentes formas que tuvieron los miembros del programa a la hora de ir al supermercado a por provisiones. Alba Cordero, que con sus "3 euros solo tenía para comprar una empanadilla", descubrió un supermercado donde "sí se podía pagar con tarjeta" y compró comida para todo el equipo. El problema fue que, a su vuelta, "nos estaban echando de la oficina. Así que me he quedado con la comida".

Dani Piqueras ha demostrado que puede ser de los más preparados de Cuerpos especiales porque tiene "dos hijos y suficientes Phoskitos como para vivir 30 años".

Por su parte, Nacho García fue más allá que el simple hecho de aliviar el apetito. "Tomé una decisión de la cual estoy bastante orgulloso porque pensé: No me quiero comer una lata de lentejas frías, así que embutido es la solución. Me llevé dos fuets y dije, no solo me puedo alimentar sino que, si esto empeora, lo puedo utilizar como arma. Ahora tengo nunchakus, ha explicado el presentador.

Eva Soriano, cuya pasión por el crossfit es de sobra conocida y demostrada, ha destacado la virtud de su condición. "La gente fitness, la gente mejor preparada", ha asegurado. "Tengo proteína como para hacerme con cuatro escupitajos para comer durante 30 años, tengo barritas, proteína en polvo...". Y, para aliviar la sed también tiene solución: "Chupé una humedad, que creo que tiene electrolitos".