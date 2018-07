Why Five, la boyband de El Hormiguero, publica su primer EP

Why Five, la banda que ha revolucionado el concepto de las boy bands, publica ahora su primer EP en formato físico. Why Five es el nombre de este lanzamiento que contiene cuatro canciones, producidas por Carlos Jean. Entre ellas se encuentran los dos singles ya publicados por la banda, Get Down y Going Up, que ya han dado a conocer al grupo como una de las sensaciones del mundo del pop actual, además de las inéditas Honey, que será su próximo single, y Why. El EP estará a la venta desde el día 27 de enero en FNAC, El Corte Inglés, Media Markt y Tiendas Tipo, y el día 14 de febrero la banda ofrecerá una actuación y firmará discos en FNAC Callao (Madrid) a las 19:00 horas.



Why Five es el adelanto de un álbum de debut de la banda que se publicará en primavera, y con el que el proyecto comenzado por MUWOM, Carlos Jean y El Hormiguero dará un paso más en su desarrollo artístico y en la innovación del sector gracias a las iniciativas que combinan música, tecnología y el papel que desempeña el público.