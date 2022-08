Zayn Malik canta 'Night Changes' a capela ocho años después

Zayn Malik tiene la culpa. El exmiembro de One Direction es el responsable del torbellino de emociones que vas a sentir una vez que le des al play en este vídeo.

El cantante de 29 años ha publicado en Instagram un vídeo cantando Night Changes a capela y el resultado es simplemente maravilloso.

Son solo 30 segundos pero los suficientes para que la grabación no deje de acumular reproducciones. En seis horas suma más de 10 millones y esto no ha hecho más que empezar.

La nueva versión de Night Changes llega solo unos meses después de que Zayn Malik sorprendiese a sus seguidores de Instagram al publicar un vídeo similar interpretando You & I, de 2013.

El vídeo fue toda una sorpresa para los fans del cantante ya que llegó solo unos días después de que su excompañero, Liam Payne, hablase abiertamente de Zyan Malik y su marcha prematura de la banda en una entrevista.

"Hay muchas razones por las que me desagrada Zayn y también hay muchas razones por las que siempre estaré de su lado", dijo Payne. "Si yo hubiera tenido que pasar por lo que él pasó en su infancia… mis padres me apoyan demasiado hasta el punto de que es molesto a veces, y Zayn tuvo una educación diferente en ese sentido. Siempre puedes mirarle y decir ‘oh sí, ese tipo es un imbécil’, pero al final del día tienes que entender por lo que ha pasado para llegar al punto".

Zyan Malik y por qué dejó One Direction

Zyan Malik dejó One Direction en marzo de 2015 para sorpresa de los directioners y de sus propios compañeros.

"Me gustaría pedir perdón a nuestros seguidores por irme, pero tengo que hacer lo que me marca el corazón. Dejo el grupo porque quiero una vida normal para alguien de 22 años. Quiero relajarme y tener algo de vida privada", dijo en un comunicado distribuido en redes sociales, aclarando que los últimos cinco años habían sido maravillosos.

Los detalles de su marcha los dio meses después en una entrevista con la revista Fader, en la que habló de su decisión. "Si cantaba una melodía o una estrofa con un estilo algo R&B, o ligeramente con mi estilo, se volvía a grabar 50 veces hasta que quedaba la versión exacta de lo que es pop, jodidamente genérico, para que se pudiera utilizar esa versión. Cada vez que sugería algo, no pegaba con nosotros. Había un concepto general que tenía la dirección acerca de lo que quería de la banda, y no me convencía lo que estábamos vendiendo. No era yo", dijo Malik sintiéndose fuera del grupo.

“Creo que quise irme a casa desde el principio. (...) Entonces, en aquel momento, decidí marcharme. Me sentí bien ese día. Me levanté un día y pensé ‘necesito irme a casa, solo necesito ser yo mismo, porque he tenido bastante”, continuó el cantante, que también dijo que la música de One Direction no es la música que escucharía. "¿Escucharías tú One Direction en una fiesta con tu novia? Yo no lo haría. Para mí esto no es un insulto, soy yo como un hombre de 22 años. Aunque estuviera en el grupo, y me encantara todo lo que hicimos, no es música que yo escucharía. Y no creo que sean declaraciones ofensivas”.