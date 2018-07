SanSan Festival 2015

FECHAS: 3, 4 y 5 de abril

ARTISTAS RELEVANTES:

Kakkmaddafakka, Lori Meyers, Supersubmarina, Izal, Los Enemigos, La Pegatina, Kiko Veneno, Sidonie, Nacho Vegas, Corizonas, Second, La M.O.D.A, Nancys Rubias, El Columpio Asesino, León Benavente, Carlos Sadness, Anni B Sweet, L.A, Delorean, Mi Capitán, Mendetz, Dorian, La Habitación Roja, Ángel Stanich, Aqeelion, Ara Musa, Arizona Baby, Belako, Bravo Fisher, Correos, Corrientes Circulares, Delacruz, Dinero, DJ Amable, DOD Magazine DJ, Elyella DJ's, El Puchero del Hortelano, Elefantes, Eme DJ, Full, Indiespot DJ, Jack Knife, Jero Romero, Joe La Reina, Kostrok, La Belle, La Suite Bizarre, Los Pilotos, Lucía Scansetti, Maika Makovski, McEnroe, Meneo, Miguel Campello, Mondosonoro Dj's, Mucho, [musicazul] DJ, Neuman, Ochoymeido DJs, Rave Market DJs, Ricardo Vicente, Rufus T. Firefly, Sethler, Sexy Zebras, Smile, The Noises, Varry Brava, Vinila Bon Bismark DJ, We Are Standard

PRECIO: Abono: 42€ / Abono + Acampada Sansan: 62€ / Abono menores de 6 a 12 años: 20€ (menores de 6 años gratis) / Entrada de un día: 18 € (incluido menores)

MÁS INFORMACIÓN:

sansanfestival.com

@SanSanFestival

CÓMO LLEGAR