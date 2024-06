Los actores que interpretarán a The Beatles en los cuatro biopics que contarán la historia de la banda | Getty

Sam Mendes, director de American Beauty, llevará a la gran pantalla la historia del cuartero de Liverpool.

John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison tendrán sus propios biopics. Pero no será un film para toda la banda, sino que cada integrante tendrá su propio biopic. Sam Mendes dirigirá los cuatro, y sus estrenos están previstos no llegarán antes de 2027.

No se han filtrado ni detalles de la producción, ni fechas de inicios de rodajes, ni duración, ni tramas a las que darán cabida... Pero una fuente ha revelado al medio especializado The Insider que el reparto de actores ya podría estar cerrado. Un casting a la altura del impacto cultural que tuvieron The Beatles en su público desde mediados de los 60.

• Harris Dickinson será John Lennon

Harris Dickinson será John Lennon en el biopic de The Beatles

• Paul Mescal como Paul McCartney

Paul Mescal como Paul McCartney en el biopic de The Beatles

• Barry Keoghan interpretará a Ringo Starr

Barry Keoghan como Ringo Starr en el biopic de The Beatles

• Charlie Rowe en la piel de George Harrison