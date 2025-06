Bertín Osborne zanja los rumores sobre su contrato en 'Tu cara me suena': "Voy a cantar de mujer"

Te interesa La familia de Bertín Osborne: sus hijos Kike y Carlos con Fabiola Martínez y sus tres hijas con Sandra Domecq

Bertín Osborne imitará en la segunda semifinal de Tu cara me suena 12 a María del Monte. Así lo ha querido el pulsador al final de la gala del viernes 27 de junio, cuando el propio concursante ha querido zanjar las especulaciones alrededor de su contrato con el concurso de Antena 3.

A lo largo del desarrollo del programa, numerosos usuarios en redes sociales aseguraron que Bertín Osborne aceptó participar en Tu cara me suena a cambio de no imitar a ninguna artista femenina. Ante la falsedad de estos rumores, el propio cantante ha querido zanjar la polémica.

"Aprovecho para decirle a todos esos que han escrito que yo tenía en el contrato que no podía cantar con una mujer, ¡pues voy a cantar con una, c*ño! ¡Y voy a cantar yo de mujer, con la bata de cola y todo!", ha dicho al descubrir que tendrá que imitar a María del Monte junto a la propia artista, ya que le ha salido la tarjeta de "Original y copia".

En ese momento, Manel Fuentes le ha recordado a Bertín Osborne que cabría la posibilidad de que, al final, no tuviera que imitar a María del Monte, ya que a Yenesi le ha tocado la tarjeta de "Te lo robo". "No, Yenesi, porque María es íntima amiga mía y me parece divino porque tenerla aquí es un lujazo", ha dicho el participante. "Esto ha sido sorpresa absoluta, eh. Yo digo: 'Me voy a escapar este año, me voy a escapar de aquí y no me voy a poner la falda y la peineta'. Pues, c*ño, me tocó", ha añadido.

Al final, Yenesi le ha robado a Ana Guerra: "Yo creo que le debo de hacer un favor al espectador y no le voy a privar a la audiencia que vean a Bertín de María del Monte", ha dicho. Por tanto, Osborne sí se transformará en una mujer en la segunda semifinal de Tu cara me suena 12.

Tinet Rubira ya desmintió estos rumores

A pesar de que Bertín Osborne se ha pronunciado ahora, lo cierto es que el programa ya desmintió las especulaciones sobre su contrato el 31 de mayo. Lo hizo Tinet Rubira, director la productora de Tu cara me suena, Gestmusic. "Solo aclarar que en ninguno de los contratos de los concursantes hay, o han habido, cláusulas que condicionen al pulsador", dijo en X (antes Twitter).

¿Cómo recibirá la audiencia la próxima imitación de Bertín Osborne?