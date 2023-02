Jedet habla sobre su denuncia por acoso en los premios Feroz: "No quería que se hiciera público"

Jedet ha atravesado unas duras semanas después de que denunciara en la gala de los premios Feroz que fue supuestamente acosada sexualmente por el productor y director Javier Pérez Santana. Desde esa noche, la actriz se ha alejado del todo de los medios y los focos para descansar, aunque ha reaparecido en la fiesta inicial de la Semana de la Moda de Madrid.

La protagonista de Veneno ha explicado que se encuentra "mejor", pero un poco "nerviosa y abrumada". Tras este escándalo, Jedet decidió salir de la capital y viajar al sur porque "se sentía culpable de retomar su vida y profesión". No obstante, se dio cuenta de que no había hecho nada malo y cambió de opinión: "Pensé 'yo no he hecho nada malo' y tengo derecho a seguir trabajando y aquí estoy".

Una de las confesiones que más ha sorprendido ha sido que no era la primera vez que le ocurría algo así, aunque sí la primera vez que denunciaba y ha mandado un mensaje animando a pasar por la Justicia en casos similares: "Hay que animarse a denunciarlo, que la gente no tenga miedo porque no es normal que tú tengas qué aguantar ciertas cosas".

Jedet no quería que se hiciera público

Además, ha afirmado que "no quería que se hiciera público" este asunto. "Ha sido complicado, yo sufría por ellos [su familia], porque no quería que se hiciera público. Tengo unos abuelos que son mayores, mi madre también... no quería que sufrieran mi yaya ni mi abuelo", ha aclarado.

Aún así, ha dado las gracias a todos ellos por estar a su lado en estos momentos: "Tengo a una familia maravillosa, a mi psicólogo, a mi equipo y me cuidan mucho. Ahora solo espero que todo se solucione pronto".

Como era de esperar, ha señalado que "no puedo hablar [de la denuncia] porque está en manos de la justicia, pero gracias a Dios hay testigos y hay que esperar a que se celebre el juicio y haya una sentencia. Tengo fe en la justicia, con ganas de que todo esto pase".

"Tenemos que unirnos todas y no tener miedo, no permitir ciertas cosas que quizá teníamos normalizadas y que, desde luego, no son normales. Espero que nadie más tenga que pasar por esto porque no es justo que salgas a divertirte y acabes así", ha concluido la actriz.

A pesar de que no se sabe mucho sobre cómo avanza el juicio y la demanda, Jedet ya ha dejado claro que no quiere que hechos como estos se repitan y no ha dejado de animar a víctimas a que se atrevan a hablar si se ven en la misma situación.