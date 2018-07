Los niños de Stranger Things se convierten en los Jackson 5

Tras conquistarnos en la pequeña pantalla con su interpretación en Stranger Things, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp, los niños de la serie de Netflix, vuelven a sorprendernos con sus dotes musicales.

Ya protagonizaron el momentazo de la noche de los Emmy, versionando a Bruno Mars, y ahora los actores se han subido al escenario de The Late Late Show para cantar míticos temas de Motown Sound, acompañados del conductor del programa, James Corden.

Una vez más, Stranger Things nos ha hecho viajar en el tiempo, ya se atrevieron con los temazos de los años 80, y en esta ocasión nos han hecho retroceder a la década donde triunfaban The Jackson 5 con I Want You Back (1969), The Temptations con My Girl (1964) y Four Tops con Reach out I'll be There (1967).