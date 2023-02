Por qué Chanel no actúa en la final del Benidorm Fest 2023

Se cumple un año de la victoria de Chanel en el Benidorm Fest. Contra todo pronóstico, la cantante resultó elegida para representar a España en Eurovisión con el tema SloMo.

El apoyo del jurado la hizo ganadora frente a los votos del público, que apostaba más por Tanxugueiras y Rigoberta Bandini, pero llegó mayo y Chanel cerró el pico de todos los que la habían cuestionado. Consiguió el tercer puesto en el festival europeo de la canción, el mejor resultado para España en los últimos 27 años.

Ahora es turno de descubrir cuál de los ocho finalistas coge su testigo para viajar a Liverpool el 13 de mayo y representar a España en la próxima edición del festival.

Chanel estará presente en la gala final del Benidorm Fest y una vez se conozca al ganador o ganadora, la hispanocubana hará entrega al afortunado del micrófono de bronce, una réplica del micrófono de cristal, el trofeo que recibe el ganador de Eurovisión. Blas Cantó se lo dio a ella y seguirá la tradición.

Chanel, la ganadora del Benidorm Fest 2022 // GTRES

Lo que no hará la cantante es cantar. Chanel ha rechazado la propuesta de actuar en la gala final, donde sí ha avanzado que hará un importante anuncio junto a Mónica Naranjo, y sus motivos son de peso. No quiere hacer sombra a los candidatos de este año.

Sus motivos para no actuar en el Benidorm Fest 2023

"No flipéis, chicos", dijo la cantante ante la insistencia de sus seguidores en una charla hace unas semanas en el espacio de Twitter La Eurosala, donde además reveló el título de la canción favorita de su próximo disco. No es ni SloMo ni Toke, no decimos más.

"Voy a ir a apoyar, obviamente, pero es el momento de ellos", aseguró la artista antes de afirmar de manera rotunda que no se subirá al escenario de Benidorm. "No voy a actuar en el Benidorm Fest", aclaró la artista asegurando que "es el momento de los artistas que están compitiendo": "Desde mi posición, mi forma de respetar eso es esa".

"Lo que hago, lo hago con todo el amor del mundo y con todo el respeto", explicó la artista, que tiene intención de "que no haya colapso". "Es una decisión que he tomado y que ya os he explicado y se vendrán más cosas", zanjó.

¿Volvería Chanel a Eurovisión?

Los oyentes de la charla también podían hacer preguntas y no fueron tímidos a la hora de indagar si la cantante de 31 años volvería a representar a España en Eurovisión. No lo descarta, pero afirmó que en este momento está centrada en su carrera como artista.

"Ahora mismo estoy en un proceso de creación. Entonces, no voy a decir 'de este agua no beberé', porque nunca se sabe, pero tengo el sentimiento de que esto ha sido algo tan grande, tan heavy y tan guay que creo que otros artistas deben vivirlo", señaló.

"No digo que no, porque estoy con un sabor de boca superguay, pero me parecería egoísta volver", añadió.