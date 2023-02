¿Quién es Laura Galán? Conoce a la protagonista de 'Cerdita', premio Goya a Mejor actriz revelación

Laura Galán triunfó en la gala de los Goya 2023 como Mejor actriz revelación. La intérprete de 2023 se alzó con el premio por su papel en Cerdita, la película de Laura Galán basado en el cortometraje homónimo, ganador del reconocimiento de la Academia en 2019.

La actriz se subió al escenario del Auditorio Andalucía de Sevilla emocionada y protagonizó uno de los momentos más divertidos de la noche. Los nervios hicieron que rompiese el papel donde tenía escrito su discurso de agradecimiento, que llevó a la gala por si colapsaba.

"Tengo que agradecer a mucha gente, soy muy afortunada", advirtió la actriz, que le dio las gracias a la directora Carlota Pereda, a la productora Merry Colomer, a sus compañeros de la película, a sus amigos, familia... "Se lo dedico a todos los chicos y chicas que sufre como mi Sara, recordad que vosotros no tenéis la culpa, que no hay nada malo en vosotros y en vosotras", dijo sobre su personaje en la película, víctima del bullying.

Laura Galán se llevó el aplauso del público con este comentario y se despidió del escenario dedicando unas palabras a su núcleo duro: "A mi amor, Patrick, bendito Terry Gilliam que nos unió en esa película y ya mi vida entera, mi hijo Teo. Cada paso que doy, daré es por ti. Espero que cuando crezcas estés orgulloso de tu madre".

La pareja y el hijo de Laura Galán

La película que mencionó Laura Galán es El hombre que mató a Don Quijote, que rodó en 2018 y gracias a la que conoció a su pareja y padre de su hijo Teo.

Galán y Patrick Bencomo Weber —cineasta y ayudante de dirección— se convirtieron en padres por primera vez el 18 de abril de 2022. Ese día el mundo dio un vuelco, como escribió la propia actriz en Instagram: "Nació lo más bello, lo más perfecto, lo más increíble que yo he visto en mi vida. Y Patrick y yo no podemos dejar de mirarlo y pensar la suerte que tenemos y todo lo que ya amamos a esta personita. Querido Teo, bienvenido a este mundo de locos. Ya somos muchos los que te queremos y no vamos a soltar tu mano en la vida. Qué suerte ser tu madre".

'Cerdita', la película que nació como un corto

Laura Galán, de 36 años, interpreta a una adolescente en esta película, que ganó el premio a Mejor película de terror en el Fantastic Fest de Austin (Texas).

"Al principio Carlota [Pereda, la directora] no me quería porque era mayor, pero quedamos en una cafetería y me pidió que hiciese la última mirada del guion y decidió que era yo. Carlota es mi familia, la quiero muchísimo y estoy superagradecida de que haya confiado en mí", contó en La Vanguardia.

A las órdenes de esta directora y acompañada por Carmen Machi y Pilar Castro, entre otros actores, Laura Galán es la protagonista de este thriller ambientado en un pueblo de Extremadura que promete sangre y algo de terror, con el bullying como tema central de la historia. La actriz aparece en biquini en buena parte de la cinta, desafiando el cliché machista y la dictadura del cuerpo normativo.

“Estoy gorda y me siento guapa y sexy”

“Yo no tengo ningún problema en mostrar mi cuerpo. ¿A quién le puede molestar verlo? Me gustaría que la gente se planteara por qué no le gusta ver un cuerpo no normativo como el mío. Y la verdad es que yo me veo guapísima durante toda la película. ¿Pasa algo?”, afirmaba contundente Laura Galán en la presentación de la película en Sitges.

La actriz, con su actitud y su trabajo, se ha convertido en un referente en la lucha contra la gordofobia y en un referente en la alfombra roja reivindicando la diversidad de cuerpos . "Mido 1'50, estoy gorda y me siento guapa y sexy... la gente se vuelve loca", manifestaba en una entrevista a El Salto cuando se estrenó el cortometraje.

Según ha contado, uno de sus libros de referencia es 10 gritos contra la gordofobia, de Magdalena Piñeyro. “Es un libro al que acudo mucho y recomiendo, porque da muchas claves sobre la sociedad y su relación con las personas gordas. Ayuda a expresar y poner nombre a actitudes y conductas que hemos sufrido y que en el momento no sabemos ubicarlas”, contó en el diario Sur.

Galán se define como una persona "de gustos muy sencillos": "Me basta con ir a casa de mis padres para desconectar de la rutina. Poder estar con mi familia en su casa de campo, salir de Madrid, comer y beber bien y estar en la piscina es un sueño”, contó en una entrevista con El Ideal.

Profesionalmente, además de ir recogiendo excelentes críticas por su papel de Sara, su personaje en Cerdita, en breve estrenará Una noche con Adela, donde interpreta a Paula, de nuevo un papel protagonista en una película de suspense.