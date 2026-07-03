¿Quién es Pepa Romero? Conoce a la periodista de 'YAS' y descubre cómo terminó siendo cantante en fiestas de famosos

Pepa Romero es compañera de Sonsoles Ónega al frente de Y ahora Sonsoles y también su sustituta habitual.

La presentadora gallega, nacida en Ferrol (A Coruña), fue la encargada de sustituir a la ganadora del Premio Planeta en las vacaciones de verano 2024 y 2025 y también en otros momentos más recientes, como el día que se convirtió en pregonera de las Fiestas de San Isidro.

Hija de la abogada Mari Pepa Antón y el marino y pintor de acuarela Rafael Romero, se instaló en Madrid cuando terminó el bachillerato para licenciarse en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

Inició su carrera profesional en el Grupo COPE y pronto pasó a medios como Nova e Intereconomía. Fue también dos años reportera de Telemadrid (2011-2013) y en 2017 fichó por el programa de LaSexta Equipo de investigación en el que estuvo como reportera cuatro años, con sus luces y sus sombras.

"La vida de reportera es muy sacrificada y solitaria"

"La vida del reportero es muy gratificante, pero es muy sacrificada y solitaria. Ha habido años en los que he estado viajando todos los días. En los hoteles se siente mucho la soledad. Yo he normalizado mucho comer sola, cenar sola, estar sola. La soledad acompaña mucho al reportero", contó en una entrevista en Diez Minutos.

En 2021 se unió a Sonsoles Ónega en el programa Ya es mediodía y, cuando la escritora fichó por Antena 3 para presentar Y ahora Sonsoles, no dudó en sumarse al proyecto.

Después de más de cinco años como compañeras, Pepa Romero no quiso dejar de mencionarla en el discurso que pronunció el pasado 11 de junio cuando recibió la Antena de Plata 2026.

"Gracias a la Milagrosa, gracias a Sonsoles, gracias a Atresmedia", dijo la gallega, que también mencionó a su pareja, Manolo Pardo, con quien este verano celebra dos años de relación.

Su pareja, Manolo Pardo

De Manolo Pardo dice que es el amor de su vida y lo proclama a los cuatro vientos. "Me tiene fascinada. Ahora creo que de verdad estoy enamorada por primera vez en mi vida, y es increíble", decía recientemente en una entrevista en ABC. "Y puedo desmentir también esa idea de que ya no te enamoras como cuando tienes 15 años. Es el momento más feliz de mi vida".

El amor entre ambos surgió tiempo después de conocerse. "Me ha pillado por sorpresa", contó en Diez Minutos. "Es alguien que ya conocía, pero me reencontré con él en la boda de una amiga en Ferrol, mi tierra. No quiero que solo sea un amor de verano. Te voy a decir una cursilada: puede que haya sido el verano más romántico de mi vida", apuntó la periodista de 41 años.

De su relación se sabe que la viven intensamente, aunque la disfrutan separados, ya que él tiene residencia en Galicia y ella en Madrid.

La faceta como cantante de Pepa Romero

Pepa Romero fue cantante durante una época y siempre que surge la ocasión coge la guitarra para sorprender ante las cámaras de Y ahora Sonsoles.

"Mis hermanos cantan y componen y mi madre toca la guitarra", explica sobre esta faceta. "Mi padre siempre dice que estamos desaprovechando nuestro talento y podríamos montar un grupo".

Ella hizo algo así cuando se quedó sin trabajo después de dejar Intereconomía. "Un amigo me propuso que cantar en fiestas de famosos, como toreros, y Luismi me contrataba para las fiestas en la Finca de Parla", contó. "Iba con otra persona que tocaba la guitarra y yo cantaba. Era Pepa Boleros".

La periodista lo contó en Diez Minutos y también al público de Y ahora Sonsoles, al que sorprendió cantando Toda una vida en un descanso de publicidad en agosto de 2025. Ahora le toca el turno a los seguidores de Tu cara me suena, programa al que se une en la primera semifinal de la edición 13 para formar parte de la historia del talent musical con otros periodistas como Sandra Golpe o Nando Escribano.