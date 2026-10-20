Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Candela Serrat, Mario Vaquerizo, Topacio y Fran Perea

La diversión está asegurada en Pasapalabra con sus invitados famosos. Entre ellos puedes encontrar a expertos del arte, actores y artistas. ¡Te contamos quiénes son!

Pasapalabra nos lo hace pasar en grande cada semana, y estos días podemos ver en la mesa junto a los concursantes a personalidades del mundo del arte, la actuación y la música.

No te pierdas el concurso de Roberto Leal, cargado de momentazos.

Candela Serrat

La famosa actriz es conocida por diversos trabajos como Seis hermanas, donde interpretó el personaje de Celia Silva o cuando dio vida a Julia Riaza en la serie Servir y proteger.

Candela Serrat es hija de Joan Manuel Serrat y de la actriz Candela Tiffón que se casaron en 1978. La actriz se casó con el actor Daniel Muriel en 2019 tres años después de iniciar su relación sentimental. Fruto de su relación llegaron Mérida y Alex, sus dos hijos.

Mario Vaquerizo

Puede que muchos solo conozcan a Mario Vaquerizo (51 años) como el marido de Alaska, pero él es el vocalista del grupo Nancys Rubias, contando con temas como Me da igual o Peluquitas. Además, ha sido representante y agente de prensa de artistas como Dover, Merche y Silvia Superstar, así como de las actrices Elsa Pataki y Leonor Watling.

Ha aparecido en películas como Torrente 5 y La reina del convento y ha participado en el doblaje de películas como Hotel Transylvania y Stand by me Doraemon. Por otro lado, ha colaborado en programas como Zapeando, El Hormiguero y AR y ha participado en Tu cara me suena.

Mario Vaquerizo en un festival | Gtres

Fran Perea

Francisco Manuel Perea Bilbao, más conocido como Fran Perea es un cantante, actor, productor, director y empresario español que saltó a la fama gracias a su participación como uno de los protagonistas de Los Serrano. También ha participado en míticas series como El comisario, Al salir de clase y Hospital Central. En 2012 también formó parte del elenco en la serie de Antena 3 Luna, el misterio de Calenda.

Dentro de la música, lanzó su primer álbum en 2003, La chica de la habitación de al lado, en el cual destaca la canción Uno más uno son 7. En el cine ha formado parte del reparto de películas como Las trece rosas y de Balada triste de trompeta, del director Álex de la Iglesia.

Fran Perea durante un evento en Madrid | Gtres

Topacio Fresh

Nacida en Argentina, esta cantante, actriz, bailarina y galerista de arte se dio a conocer por formar parte del equipo de Fangoria, pero también por sus galerías en Madrid y por películas como Las brujas de Zugarramurdi y Dolor y gloria. Además, es activista trans, movimiento por el que ha recibido distintos reconocimientos.