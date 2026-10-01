¿Quién es quién en el reparto de 'La bola negra'? Todos los actores y personajes
¿Has visto La bola negra y no has reconocido a todos los actores? En Europa FM, desglosamos quién interpreta a cada personaje y a qué época pertenece cada uno de ellos.
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La bola negra incorpora numerosos actores y personajes divididos en tres tramas temporales: la del 1932, la de 1937 y la de 2017. Javier Ambrossi y Javier Calvo escribieron un guion ambicioso donde los tres tiempos se entrelazan para rendir homenaje a las personas queer, en concreto a los hombres homosexuales, que tuvieron que acallar su identidad y su deseo por la homofobia imperante. Y todo esto, con la figura y la obra de Federico García Lorca como nexo de unión.
En este artículo, desglosamos qué actor interpreta a cada personaje y a qué época pertenece cada uno de ellos.
Guitarricadelafuente es Sebastián
Guitarricadelafuente debutó en la música en 2018 y, ocho años después, ha interpretado su primer papel como actor en La bola negra. El cantante de Benicasim de 29 años hace de Sebastián, un joven trompetista que se une al bando franquista durante la guerra civil española y que ejerce como guardia de prisión, viéndose obligado a esconder su identidad como homosexual. Pertenece a la trama de 1937 y su actuación es una de las más sinceras y emocionales de la película. De hecho, Los Javis escribieron al personaje pensando en Guitarricadelafuente, que también pone voz a la canción original: La nieve.
Miguel Bernardeau es Rafael Rodríguez Rapún
Miguel Bernardeau, actor ya consolidado por sus papeles en series como Élite y Querer, interpreta a una persona real: Rafael Rodríguez Rapún, un futbolista, actor y soldado español del bando republicano que mantuvo una relación sentimental con Lorca y que trabajaba en La Barraca. Su trama también es la de 1937 y hace dupla actoral con Sebastián.
Carlos González es Alberto
Carlos González, actor navarro conocido por series como Maricón perdido y Mariliendre, encarna el personaje de Alberto. Su personaje es un joven historiador que intenta seguir adelante a pesar de los problemas que atraviesa en 2017 y que termina vinculando con Lorca de manera ficticia.
Milo Quifes es Carlos
Milo Quifes también debuta como actor dando vida a Carlos. Su trama es la de 1932, la misma donde Los Javis recrean la obra inacabada de Lorca que da título a la película. Este es el único personaje abiertamente homosexual escrito por el dramaturgo. Su objetivo es ingresar como socio en un casino, donde vive en primera persona la homofobia imperante de la época.
Lola Dueñas es Teresa
Teresa, el personaje de la aclamada Lola Dueñas, es la madre de Alberto. Su trama es la de 2017.
Penélope Cruz es Nené Romero
Penélope Cruz interpreta un personaje secundario, pues aparece poco más de diez minutos durante tres escenas: dos actuaciones musicales y una conversación con Sebastián, por lo que su trama también es la de 1937. Nené Romero es una cupletista madrileña encargada de animar a los soldados franquistas en la retaguardia durante la guerra civil española. Junto a una banda fictica, Cruz también da voz al personaje cuando canta Las tardes del Ritz y Batallón de modistillas.
Glenn Close como Isabelle Durand
La reconocida actriz estadounidense Glenn Close pertenece a la trama de 2017 y, junto a Penélope Cruz, es un reclamo muy potente de cara al estreno internacional de La bola negra. Interpreta a Isabelle Durand, una historiadora ficticia que presenta un libro titulado Federico, el poeta gay. Sus encuentros con Alberto son fundamentales para conectar las tres tramas.
Antonio de la Torre es Vicente
Antonio de la Torre sorprende en La bola negra con un papel pequeño durante la trama de 1932. Da vida a Vicente, el padre de Carlos que fuerza al joven a pedir la bola blanca en el casino.
Alberto Cortés es Federico García Lorca
El dramaturgo malagueño Alberto Cortés asume el complejo papel de interpretar a Federico García Lorca durante unos breves flashbacks de la trama de 1937. "Aviso: pienso seguir hablando de la entrega de los maricas, lo mismo que en la pantalla, pero con otro pelo y otra luz", escribe el actor en sus redes sociales.
Otros papeles secundarios
- Lorenzo Zurzolo es Riccardo
- Albert Pla es Pascual
- Yenesi es Goyita
- Julio Torres es Juan Pablo
- Natalia de Molina es Valentina
- Hugo Welzel es Enrique
- María Morales es Madre de Carlos
- Mona Martínez es La Anciana / La Nieve
- Nuria Mencía es Lucía
- Javier Butler es Alejandro Chaves
- Mateo Medina es Ximo
- Teo Lucadamo es Frasquito
- Valentín Martínez es Arnal
- Juan Vergara es Mariano
- Gio Martínez es Lupo
- Joaquín Ruíz es Bosco
Cameos
- Lola Rodríguez
- Judeline
- Alana Portero
- María Barrier
- Álex Pastrana
- Daniel Ibáñez
- Antonio Dechent
- Sabina Urraca
- Claudia Costafreda
- Sara Torres
- Álex de Lucas
- El Bugg