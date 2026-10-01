¿Quién es quién en el reparto de 'La bola negra'? Todos los actores y personajes

La bola negra incorpora numerosos actores y personajes divididos en tres tramas temporales: la del 1932, la de 1937 y la de 2017. Javier Ambrossi y Javier Calvo escribieron un guion ambicioso donde los tres tiempos se entrelazan para rendir homenaje a las personas queer, en concreto a los hombres homosexuales, que tuvieron que acallar su identidad y su deseo por la homofobia imperante. Y todo esto, con la figura y la obra de Federico García Lorca como nexo de unión.

En este artículo, desglosamos qué actor interpreta a cada personaje y a qué época pertenece cada uno de ellos.

Guitarricadelafuente es Sebastián

Guitarricadelafuente debutó en la música en 2018 y, ocho años después, ha interpretado su primer papel como actor en La bola negra. El cantante de Benicasim de 29 años hace de Sebastián, un joven trompetista que se une al bando franquista durante la guerra civil española y que ejerce como guardia de prisión, viéndose obligado a esconder su identidad como homosexual. Pertenece a la trama de 1937 y su actuación es una de las más sinceras y emocionales de la película. De hecho, Los Javis escribieron al personaje pensando en Guitarricadelafuente, que también pone voz a la canción original: La nieve.

Guitarricadelafuente, en una escena de 'La bola negra' | Atresmedia Cine

Miguel Bernardeau es Rafael Rodríguez Rapún

Miguel Bernardeau, actor ya consolidado por sus papeles en series como Élite y Querer, interpreta a una persona real: Rafael Rodríguez Rapún, un futbolista, actor y soldado español del bando republicano que mantuvo una relación sentimental con Lorca y que trabajaba en La Barraca. Su trama también es la de 1937 y hace dupla actoral con Sebastián.

Fotograma de 'La bola negra' | Atresmedia

Carlos González es Alberto

Carlos González, actor navarro conocido por series como Maricón perdido y Mariliendre, encarna el personaje de Alberto. Su personaje es un joven historiador que intenta seguir adelante a pesar de los problemas que atraviesa en 2017 y que termina vinculando con Lorca de manera ficticia.

Carlos González es Alberto | Atresmedia

Milo Quifes es Carlos

Milo Quifes también debuta como actor dando vida a Carlos. Su trama es la de 1932, la misma donde Los Javis recrean la obra inacabada de Lorca que da título a la película. Este es el único personaje abiertamente homosexual escrito por el dramaturgo. Su objetivo es ingresar como socio en un casino, donde vive en primera persona la homofobia imperante de la época.

Milo Quifes es Carlos en 'La bola negra' | Atresmedia

Lola Dueñas es Teresa

Teresa, el personaje de la aclamada Lola Dueñas, es la madre de Alberto. Su trama es la de 2017.

Lola Dueñas es Teresa en 'La bola negra' | Atresmedia

Penélope Cruz es Nené Romero

Penélope Cruz interpreta un personaje secundario, pues aparece poco más de diez minutos durante tres escenas: dos actuaciones musicales y una conversación con Sebastián, por lo que su trama también es la de 1937. Nené Romero es una cupletista madrileña encargada de animar a los soldados franquistas en la retaguardia durante la guerra civil española. Junto a una banda fictica, Cruz también da voz al personaje cuando canta Las tardes del Ritz y Batallón de modistillas.

Penélope Cruz es Nené Romero en 'La bola negra' | Atresmedia

Glenn Close como Isabelle Durand

La reconocida actriz estadounidense Glenn Close pertenece a la trama de 2017 y, junto a Penélope Cruz, es un reclamo muy potente de cara al estreno internacional de La bola negra. Interpreta a Isabelle Durand, una historiadora ficticia que presenta un libro titulado Federico, el poeta gay. Sus encuentros con Alberto son fundamentales para conectar las tres tramas.

Glenn Close en 'La bola negra' | ATRESMEDIA

Antonio de la Torre es Vicente

Antonio de la Torre sorprende en La bola negra con un papel pequeño durante la trama de 1932. Da vida a Vicente, el padre de Carlos que fuerza al joven a pedir la bola blanca en el casino.

Antonio de la Torre es Vicente en 'La bola negra' | Atresmedia

Alberto Cortés es Federico García Lorca

El dramaturgo malagueño Alberto Cortés asume el complejo papel de interpretar a Federico García Lorca durante unos breves flashbacks de la trama de 1937. "Aviso: pienso seguir hablando de la entrega de los maricas, lo mismo que en la pantalla, pero con otro pelo y otra luz", escribe el actor en sus redes sociales.

Otros papeles secundarios

Lorenzo Zurzolo es Riccardo

Albert Pla es Pascual

Yenesi es Goyita

Julio Torres es Juan Pablo

Natalia de Molina es Valentina

Hugo Welzel es Enrique

María Morales es Madre de Carlos

Mona Martínez es La Anciana / La Nieve

Nuria Mencía es Lucía

Javier Butler es Alejandro Chaves

Mateo Medina es Ximo

Teo Lucadamo es Frasquito

Valentín Martínez es Arnal

Juan Vergara es Mariano

Gio Martínez es Lupo

Joaquín Ruíz es Bosco

Cameos