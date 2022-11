Selena Gómez se abre y habla de sus brotes psicóticos por primera vez

Selena Gómez ha revelado que en 2018 sufrió episodios psicóticos, por ello, tuvo que ser ingresada en una institución mental. Esto lo ha contado poco antes del estreno del documental My mind and me donde tratará en profundidad todos los problemas por los que ha pasado durante los últimos 6 años.

'My mind and me'

Selena Gómez se ha convertido en toda una activista de la salud mental. La actriz comenzó a sumergirse e interesarse en el mundo de los trastornos mentales y sus cuidados cuando ella misma comenzó a padecerlos.

La interprete ha sido bastante abierta respecto a sus problemas mentales sobre todo desde que en 2020 confesó públicamente en el programa de entrevistas de Miley Cyrus que había sido diagnosticada con un trastorno bipolar.

El el documental My mind and me, Selena Gómez contará los seis últimos años de su vida, enfocándose, sobre todo, en cómo ha tenido que lidiar con sus problemas de salud mental. Con motivo del estreno de esta película, la actriz ha protagonizado la portada de la revista Rolling Stone.

En el mencionado medio ha realizado una entrevista en la que ha contado por primera vez el trastorno psicótico que sufrió en 2018 y cómo este también se verá en el documental.

¿Qué es la psicosis?

La psicosis es un trastorno mental que hace que una persona pierda el contacto con la realidad.

Durante un episodio psicótico, se alteran los pensamientos y percepciones de una persona, además, esta puede tener problemas para comprender lo que es y lo que no es real.

Otros síntomas de esta enfermedad son las ideas paranoicas, los delirios y las alucinaciones.

Unos de los tipos de psicosis más conocido es la Esquizofrenia.

La esquizofrenia se basa fundamentalmente en alucinaciones (normalmente oír voces aunque también las personas esquizofrénicas pueden sentir, ver y oler cosas que no son reales) y delirios (generalmente pensar que otras personas quieren hacerles daño).

El comienzo de sus problemas

Selena Gómez ha contado en Rolling Stone cuando piensa que empezaron su problemas graves: "Creo que llegando a mis 20 años es cuando comenzó a transformarse en algo muy oscuro, cuando comencé a sentir que no estaba en control de lo que sentía, daba igual si eso era muy bueno o muy malo".

A pesar de su altibajos en los que pasaba de "querer comprar un coche a todos sus conocidos" a la depresión y el aislamiento, la actriz ha admitido que nunca ha intentado suicidarse, aunque sí lo contempló en alguna ocasión.

Los problemas de Selena Gómez se acrecentaron por la angustia de encontrar su voz fuera de Disney para crecer como artista, por su precaria salud física derivada del Lupus y por encontrarse sin novio a una edad en la que esperaba "estar casada".

Ingreso en psiquiatría

En 2018, Selena Gómez escuchaba voces y mientras que las voces se hacían más ruidosas, sacaban más a la artista de la vida real.

La artista reconoce que solo recuerda fragmentos de ese tiempo pero sabe que debido a esos episodios de psicosis terminó teniendo que ser ingresada en una institución mental, donde pasó varios meses sufriendo episodios de paranoia, sin ser capaz de poder creer a nadie y pensando que todos los que estaban fuera querían atraparla.

Selena Gómez explicó: "Una de de las cosas más terroríficas de la psicosis es que nadie puede predecir sí o cuando va a terminar. Unos salen después de días o semanas; otros nunca lo hacen".

Poco a poco pudo "Caminar fuera de la psicosis".

Tras estos episodios psicóticos fue diagnosticada con trastorno bipolar lo que fue beneficioso porque pudo ser consciente de lo que la estaba pasando pero a la vez significó que tuvo que consumir muchísimos medicamentos.

Camino hacia la mejoría

Cuando salió del centro psiquiátrico se sentía ida debido al efecto de las drogas: "Ya no había ninguna parte de mí que estuviera ahí".

Por suerte encontró un psiquiatra que se dio cuenta de que estaba tomando mucha medicación y se la redujo a tan solo dos pastillas: "Él verdaderamente me guio".

Poco a poco sintió que iba volviendo a ser ella misma aunque le costaba recordar ciertas palabras y a veces olvidaba donde estaba cuando hablaba.

Selena explicó:" Fue mucho trabajo para mí aceptar que era bipolar y aprender como lidiar con ello porque eso (la enfermedad mental) no se iba a ir ".

La filantropía ayudó

Selena Gómez se dio cuenta de que la filantropía ayudaba a tener mejor conciencia de sí misma y, por ello, le ayudaba a paliar alguno de sus problemas mentales.

Uno de sus proyectos humanitarios más grandes ha sido la creación de The Rare Impact Fund, una fundación que tiene como objetivo promover un currículo sobre salud mental en las escuelas americanas y combatir el estigma de las personas con problemas de salud mental que a veces hace que estas no quieran buscar ayuda.

El documental My mind and me es otra de las ideas de Selena Gómez para dar visibilidad a la salud mental y tratar de ayudar a las personas con este tipo de problemas, sobre todo, haciéndolas ver que no están solas.