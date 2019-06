Netflix ya ha estrenado los tres capítulos nuevos de la quinta temporada de Black Mirror, el último protagonizado por Miley Cyrus. Precisamente en este capítulo la actriz y cantante versiona 'Head Like A Hole', uno de los temas más famosos de la banda Nine Inch Nails, quienes no han dudado en sacar merchandising específico para esta colaboración.

