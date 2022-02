Todas las veces que Petra Martínez ha reivindicado la masturbación femenina

Petra Martínez fue una de las grandes protagonistas de los premios Feroz 2022 no solo por su reconocimiento a Mejor actriz, por la vida La vida es eso , también por su discurso a favor del sexo y de la masturbación . La actriz de 77 años recibió una gran ovación y sus palabras no tardaron en hacerse virales.

El pasado sábado 29 de enero tuvieron lugar los Premios Feroz, donde la Asociación de Informadores Cinematográficos de España reconoce la calidad de las producciones cinematográficas y de televisión.

Una de las grandes protagonistas de la ceremonia fue la actriz Petra Martínez, que ganó el premio a Mejor actriz protagonista por su papel en la película La vida era eso, película por la que también opta al premio Goya. La intérprete de 77 años no solo fue noticia por este reconocimiento, también por el discurso que realizó a favor del sexo y de la masturbación femenina en la vejez, unas palabras enormemente aplaudidas y compartidas en redes sociales.

"Me masturbo como tres o cuatro veces al día"

Cuando subió al escenario para recibir su galardón, Petra empezó explicando que la masturbación a día de hoy continúa considerándose un tema tabú. "La masturbación está completamente callada, y entonces yo ahora por ejemplo me masturbo como tres o cuatro veces al día porque he cogido la manía. Y entonces Juan (su marido) me dice 'hija, por favor, vamos a la cama', y le digo 'yo prefiero en el sofá".

Petra ha reconocido que cuando leyó el guion de la vida era eso, la escena de la masturbación de su personaje le hizo replantearse si hacer o no la película. "No quería hacer la película por esa escena y porque tenía que salir desnuda en otro momento en el baño", explicó en una entrevista para ABC.

Sin embargo, tras trabajar en el papel con David Martín de los Santos, director de la cinta, le hizo reflexionar y aceptar el papel. "Será una película que jamás olvidaré. Y resulta que hasta en las entrevistas me costaba decir la palabra. Y es que somos muy tontos, porque es una cosa natural. La palabra masturbación me asustaba. Me daba pudor", le confesó a Ángels Barceló durante una entrevista.

Pero, tal como ella misma ha explicó, esta película le ha hecho reflexionar hasta el punto de que la masturbación no solo ha dejado de ser un tema tabú para ella, sino que fue el tema central de su discurso. "En esta película, quitando toda la seriedad y lo maravilloso que para mí ha sido, lo más importante es haberme masturbado delante de mucha gente", añadió en su discurso en los premios Feroz haciendo referencia a la mencionada escena.

"Masturbarte es aprovecharte de una parte del cuerpo que te da placer"

Durante su entrevista para ABC abordaron la censura que rodea a la masturbación, especialmente a la femenina. "Yo me masturbo e imagino que las mujeres se masturbarán. Y las que tenemos marido es mucho más fácil no tener necesidad", explicó.

En un paralelismo con María, a quien da vida en La vida era eso y a la que define como una mujer "muy vanguardista", continuó con su discurso a favor del autoplacer: "Masturbarte es aprovecharte de una parte del cuerpo que te da placer, gusto. ¡Menos mal que nos hicieron esto!"

"Las mujeres no hablaban de masturbación porque parecía que no estaban satisfechas"

En otra entrevista para EFE, Petra también abordó el tema de la masturbación femenina como algo incluso negativo: "La palabra masturbación se ha castigado y silenciado tanto durante tanto tiempo… Las jóvenes por ejemplo no lo hablaban porque parecía que si sucedía era porque no estaban satisfechas".

"La masturbación es algo liberador que puedes hacer sola o acompañada"

En este mismo sentido, Petra aseguró la edad no es un impedimento para romper tabúes como este, ya que considera que las mujeres deben seguir "avanzando".

"La mayoría de nosotras tenemos esto como algo fundamental en nuestra vida porque es algo normal y liberador del cuerpo, que encima puedes hacer sola y acompañada", concluyó en la mencionada entrevista.

Años atrás la situación no era para que las mujeres tuvieran sensaciones de deseo"

Comparándose con María, Petra asegura que su personaje es una mujer que representa mucho más a su generación que a ella misma. Una generación en la que la masturbación "era de hombres" y que el deseo sexual femenino estaba totalmente censurado.

En una entrevista para el portal noticiasdenavarra, bromeaba con la leyenda urbana de que a las mujeres les dolía la cabeza siempre que iban a tener sexo: "Por supuesto que no, yo no me lo creo. Lo que pasa es que la situación de años atrás no estaba hecha para que las mujeres tuvieran sensaciones de deseo".