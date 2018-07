Justin Bieber la lía en un restaurante

Parece ser que Justin Bieber no está en sus mejores días después de todas las polémicas que le persiguen. El cantante ha vuelto a protagonizar una escena en la que se le veía no muy contento en el restaurante donde se encontraba.

Twitter se ha vuelto a incendiar con Justin Bieber , y no es para menos, pues el joven artista se levantó enfadado de la terraza de un restaurante tirando al suelo una silla del establecimiento.

Video of Justin Bieber out in Cannes, France today. (November 7) pic.twitter.com/DRClQp94r9