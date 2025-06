El vídeo viral de David Bisbal cantando 'Versos y flores' de Junco: "No tiene años, la Virgen..."

David Bisbal es uno de los artistas españoles más activos en TikTok, en cuya red social suele hacerse viral de vez en cuando con alguno de sus vídeos. En esta ocasión, el cantante almeriense ha llamado la atención de sus 1,5 millones de seguidores en la plataforma cantando un himno nostálgico de 1986: Versos y flores de Ricardo Gabarre, conocido artísticamente como Junco.

"Que se ha viralizado el Junco. Por Dios y por la Virgen, pero cómo eso no se va a viralizar si es que a este hombre lo amaba desde pequeño. Imagínate, se ha viralizado esta [canción] y era espectacular. Yo me acuerdo, si es que me sé hasta la música. Qué bonita, pues no tiene años...", dice David Bisbal en el vídeo, donde también canta muy emocionado una parte de Versos y flores.

En la descripción del vídeo, que cuenta con más de 1,4 millones de visualizaciones en TikTok, el artista agradece a la usuaria @maripili_luispor hacer viral esta canción: "Dios mío… ¡Qué emoción me dio volver a escuchar esta joya de canción gracias a MaPi Kelly! En cuanto escuché su versión, se me removieron los recuerdos de golpe".

"El Junco fue un artista fundamental en mi vida. Sus canciones se me quedaron grabadas en el alma desde pequeño. Probablemente, no las canto desde entonces… pero es imposible olvidarlas. Son parte de mi historia, de mi infancia, de mi gente", escribe Bisbal en la descripción del vídeo. "Gracias, Mapi, por hacer que esta melodía vuelva a sonar. No solo me sé esta canción… ¡me sé todas las del disco [¡Hola, Mi Amor!...]! Aquí estaba en mi camerino, justamente antes de salir al concierto de New York".