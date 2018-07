¿Por qué todo el mundo está quemando sus zapatillas 'New Balance'?

Después del anuncio de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos, la empresa de calzado New Balance lanzó un comunicando mostrando su apoyo al magnate empresarial en este nuevo reto político. Muchos usuarios de la marca han considerado desproporcionado este apoyo y han decidido quemar sus zapatillas como símbolo de rechazo a Trump y a la política de New Balance.

Apenas lleva dos días en el cargo de presidente y Donald Trump ya está generando polémica.

Quizá hayas encontrado por internet algún vídeo de unas New Balance ardiendo pero, ¿por qué alguien haría algo así?

Parece ser que a los clientes de la marca no les ha gustado el apoyo que la empresa ha proporcionado al ya presidente Donald Trump. Además, las declaraciones del vicepresidente de la compañía, Matt LeBretton en 'The Wall Street Journal' no han ayudado mucho. El vicepresidente ha dicho que "la administración de Obama hizo oídos sordos a nosotros y francamente con el presidente electo Trump sentimos las cosas van a mover en la dirección correcta".

La empresa de zapatillas, con sede en Boston, aclaró poco después a la cadena CBS News que las declaraciones se referían solo a un tema específico: la postura de Trump contra el acuerdo comercial Trans-Pacífico. Pero de poco sirvieron las explicaciones. Muchos ya se habían deshecho de las zapatillas.

Ante esta tendencia, la respuesta de la compañía no se ha hecho esperar y han lanzado un comunicado en Twitter explicando lo sucedido. "Como la única compañía importante que todavía fabrica calzado deportivo en los Estados Unidos, New Balance tiene una perspectiva única en el comercio en la que queremos hacer más zapatos en EEUU, no menos. New Balance hizo público el apoyo a la postura comercial de Hillary Clinton, Bernie Sanders y Donald Trump de priorizar el foco en la creación de empleo gracias a la fabricación en EEUU y contiunuamos soportándolo hoy día. Creemos en la comunidad"