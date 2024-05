CON EVA SORIANO Y NACHO GARCÍA

La actualidad de Cuerpos especiales - jueves 30 de mayo de 2024

Como no podía ser de otra forma, la Actualidad de Cuerpos especiales viene marcada por el apoteósico show de Taylor Swift durante su primer concierto en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, la sombra de la diva no tapa los resultados de un estudio que revela que una gran parte de las viviendas no están preparadas para el envejecimiento de sus habitantes.