Lady Gaga se cuela en una rutina del equipo español de natación artística durante el Europeo

El deporte y la música no son ajenos el uno del otro, y así lo demuestran disciplinas como la gimnasia rítmica o la natación artística, cuyo Europeo en Funchal (Portugal) ha dejado un perfecto sabor de boca España.

El equipo liderado por la entrenadora y exnadadora Andrea Fuentes ha conseguido llevarse a casa once medallas de las once posibles que podía ganar, siendo la última de ellas un bronce por su rutina acrobática estrenada en el propio Europeo. Una rutina que no ha pasado desapercibida para los amantes de la cultura pop, ya que utiliza la canción Abracadabra de Lady Gaga.

Envueltos en un bañador blanco inspirado en el videoclip del single, los componentes del equipo español han interpretado con fuerza un ejercicio con bailes característicos de la artista estadounidense. Así lo han hecho Cristina Arámbula, Jordi Cáceres, Txell Ferré, Marina García, Lilou Lluis, Txell Mas, Paula Ramírez, Sara Saldaña y Dennis González, que se ha estrenado como saltador en la primera acrobacia de la rutina.

España ha conseguido 202.6892 puntos y la medalla de bronce con este ejercicio, liderando la clasificación del Europeo con un total de cinco oros, tres platas y tres bronces. La próxima cita del equipo es inmediata, ya que competirá en la Superfinal de la Copa del Mundo, en Xi’an (China), del viernes 13 al domingo 15 de junio.