El momento viral de Sabrina Carpenter hablando en catalán en el Primavera Sound

La cantante Sabrina Carpenter ha reinado como cabeza de cartel de la pasada jornada del Primavera Sound de Barcelona. Uno de los conciertos más esperados del festival, en el que la diva de Pensilvania no ha defraudado a un público totalmente entregado.

Una parada muy destacada en la gira internacional de Sabrina Carpenter, ya que ha sido el escenario elegido para cantar por primera vez en directo Manchild, el nuevo single de la artista en el que ajusta cuentas con aquellos hombres que se comportan como adolescentes en las relaciones sentimentales.

Uno de los números más destacados de un show en el que también ha cantado los hits de su álbum Short N' Sweet, con el que se ha aupado como una de las grandes estrellas del pop a nivel internacional con canciones como Espresso o Please, please, please.

Sin embargo, uno de los momentos más estelares del show se ha producido cuando Sabrina Carpenter no ha dudado en lanzarse a hablar en catalán. "How do you guys say: Te amo?", ha preguntado a un público entusiasmado, que ha intentado trasladarle que el equivalente catalán es T'estimo.

Una muestra de la complicidad que Carpenter mantiene con sus fans y que ha generado muchas risas tanto por parte de la artista como de sus acólitos.