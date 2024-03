Con Eva Soriano y Nacho García

La actualidad de Cuerpos especiales - lunes 11 de marzo de 2024

La actualidad de Cuerpos especiales viene marcada por la 96ª edición de los premios Oscar y sus dos grandes ganadores, Oppenheimery Pobres criaturas, la primera de ellas, con varios chistes a costa del apellido del inventor de la bomba atómica. Además, no podía faltar una especial mención para Billie Eilish, ganadora del Oscar a Mejor Canción con What I Was Made For?, de Barbie.