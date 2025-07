Eva Soriano da la "enhorabuena" a los hermanos Gallagher por el buen comienzo de gira de Oasis

La gira de regreso de Oasis o, "como la llaman muchos, la gira de reconciliación", ha sido todo un éxito durante su primer concierto en el Principality Stadium de Gales. Un show que ha supuesto el comienzo de gira mundial por la que la que Eva Soriano ha dado la "enhorabuena" a los hermanos Gallagher en la Carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales"por haber cerrado tantas bocas".

"Ahora os llaman los Estopa de Manchester", ha indicado la presentadora, ya que parece que las peleas entre los hermanos han dejado de sucederse, "confiamos en que ahora todo va a ser un camino de rosas".

"Es mejor no mirar al pasado con rencor", ha asegurado Eva Soriano, tirando del título de su conocida canción Don't look back in anger, y proponiendo brindar con Champagne supernova.