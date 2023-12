Lalachus, Chenoa y las misteriosas apariciones de la academia de Operación Triunfo, que era antiguo sanatorio

No solo chustas es el nuevo programa/sección de Lalachus, que nos trae dos sucesos de rabiosa (y misteriosa) actualidad a Cuerpos especiales. Las apariciones del hospital de Puerta del Mar y las de la Academia de Operación Triunfo. Hasta la propia Chenoa — nuestra invitada del día— ha querido dar su testimonio.

Dos misterios que ponen la piel de gallina. Este miércoles con Lalachus viajamos hasta el hospital de Puerta del Mar, en Cádiz. Muchos pacientes cuentan que en ocasiones ven a una enfermera de otra época que aparece y desaparece, una especie de fantasma que vaga por los pasillos.

Según cuenta la leyenda, se trata de una trabajadora que provocó en un incendio hace muchos años. Ahora, arrepentida, acude a comprobar cómo están sus ingresados. "Se arrepiente y dicen que es buena porque está para guiarte, y luego desaparece", cuenta Lala con un rigor que ha dejado en shock al equipo de Cuerpos especiales. "Últimamente, la están viendo mucho", añade.

En el Parc Audiovisual de Terrasa también están aconteciendo sucesos extraños.

El edificio que alberga la Academia de Operación Triunfo fue en los años 50 el Hospital del Tórax, un sanatorio que albergaba hasta 1.600 camas y en el que "moría la gente a cholón". La mala energía parece que se ha quedado impregnada en las paredes y más de una vez los triunfitos han asegurado ver puertas que se cierran misteriosamente, luces que se encienden y se apagan... Hasta Noemí Galera ha sentido cosas raras, igual que Juanjo, actual concursante, que hace unos días se despertó sobresaltado en el medio de la noche. "Me he levantado porque he visto un ente, se ha abierto la puerta de la habitación", le contó a la directora.

"Yo conocí a algún fantasma", señala Chenoa. La cantante y presentadora se ha colado en los micrófonos antes de su entrevista como invitada para dar fe de que en esta edición también suceden cosas extrañas. "El otro día sonó el piano y no había nadie al piano", revela sobre estas inquietantes presencias.

