Adriana Ozores confunde un pintalabios de Eva Soriano con un vibrador: "¿Qué es eso?"

El próximo 8 de marzo llega a los cines Los pequeños amores, una película que trata un concepto algo novedoso. En este caso hablamos de hijidad en vez de maternidad. "Esta vez no toca reír. Es una historia entre una madre y una hija, en la que la hija se encuentra que tiene que cuidar a la madre mientras resuelve cosas importantes en su vida", cuenta Adriana Ozores.

"Habla básicamente de la soledad, de cuando estamos cada uno con lo nuestro y nos entra angustia", cuenta antes de adelantar que se trata de un "argumento apretado" porque la madre y la hija no se llevan bien.

María Vázquez es la actriz que interpreta a su hija, porque Ozores se pone en la piel de la madre. Celia Rico es la directora y con ella se fue una semana para preparar el papel, ya que su personaje es muy meticuloso y detallista.

Ojo porque la entrevista se estaba desarrollando con toda la normalidad del mundo hasta que la actriz ha preguntado: "¿Qué es eso? Me tiene loca eso". El artilugio que Eva Soriano tenía sobre la mesa le ha llamado la atención. "Un cacao con color", respondía Eva, atónita ante esta confusión. "Hombre, ya pensaba que desde por la mañana...", bromeó. "Tal y como somos, podríamos tener un vibrador encima de la mesa...", reconoce Eva.

Ozores viene también con una serie bajo del brazo, Galgos, que algunos han definido como "la Succession española" pero con lo que ella no está muy de acuerdo. "Creo que aquí se le ha dado un giro de más que me parece muy valiente. El mundo de la caspa cara no es fácil de manejar. Es gente que tiene mucho dinero, pero es rancia", explica.

Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 11h en Europa FM.