Álvaro Carmona, creador de 'Déjate Ver': "Hay que desmitificar el mundo del arte contemporáneo"

Iggy Rubín está muy implicado emocionalmente en esta serie.

No solo porque Álvaro Carmona -que conecta desde Barcelona- sea su amigo, sino que además él mismo sale "un poquitín" en Déjate ver, que está recién estrenada en Atresplayer Premium. "Es mejor no decir cuál es tu papel", le dice Carmona pidiéndole que guarde el secreto para no spoilear a la audiencia.

Gente Hablando fue su anterior serie para la misma plataforma y resultó nominada al Emmy a Mejor Serie Corta. No se lo llevó, pero su faceta internacional está más viva que nunca.

La serie cuenta la historia de una joven -interpretada por Macarena Sanz- que le dedica tanto tiempo al trabajo que se ha olvidado de su propia vida. Es la ayudante de un gran artista, la directora de un estudio que con tanta carga de curro empieza a desaparecer físicamente. "Ella está a la sombra del artista y para no desaparecer del todo tiene que coger las riendas de su vida", cuenta el guionista, que le ha echado mil horas a escribir y crear la serie, aunque él no ha desaparecido.

"Ahora que es el final del proceso veo que estoy más zen con el producto, no estoy obsesionado, me siento más despegado de ella que lo que sentía con Gente Hablando", reflexiona el director, que admite que ha tenido muchísima libertad creativa por parte de Atresmedia. "Llevé el guion del episodio piloto y en cuanto lo leyeron dijeron 'nos encanta'", recuerda.

A Carmona le daba igual si la actriz protagonista era ya conocida en el mundo de la televisión o no. Para él y la directora de casting lo importante era que el papel encajase en ella. "Podía ser alta, baja, rubia, morena... Lo importante era que tuviese ese espíritu", desvela. "Cuando conocí a Macarena dije 'esta es'", rememora.

La serie tiene mucha sátira y mucha comedia sobre el mundo del arte conceptual, siendo el propio Carmona un artista conceptual: "Sí, a ver, hay gente a la que también le gusta el cine pero puede decir 'esta película es un mojón'. El mundo del arte contemporáneo hay que desmitificarlo".

El primer episodio de Déjate Ver ya está disponible en Atresplayer y el domingo se estrena el segundo.