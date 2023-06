Blas Cantó: "Yo también decepciono, tengo derecho a equivocarme"

Es la tercera vez que viene a Cuerpos Especiales, así que ya tiene derecho a llevarse el pasaporte del programa.

Hemos rellenado todos los datos del cantante correctamente, pero el artista nos ha sorprendido contando que quiere ponerse un tercer apellido: Blas Cantó Antón Moreno España. Eva Soriano e Iggy Rubín se han quedado en shock literalmente. "Suena facha. Es que mi abuela se apellidaba así y ahora quiero ponérmelo", dice el cantante.

Después de soltar esta bomba, Soriano se ha planteado ponérselos ella también. "El segundo de mi padre es Calero, y el de mi madre es Sánchez, pero el de mi abuela es Candón", reflexiona antes de que Blas suelte una advertencia: "Cuidado que no se equivoquen en el registro".

El Príncipe es el nombre del nuevo disco del artista de Murcia y también es como lo llamaba su madre cuando era pequeño. Ha salido este mismo viernes de madrugada y el cantante viene con falta de sueño. "Me he tenido que tomar un Lorazepam porque no me podía dormir", dice.

"No es que yo me catalogue como príncipe", asegura Blas Cantó sobre el título de este disco, sino que ha querido transformar esa frase que tanto le han dicho: "tú para mi hija". "Yo también decepciono, tengo derecho a equivocarme, y los príncipes ahora son de muchos colores", explica.

Uno de los temas nuevos del disco es Animales Distintos, en el que habla de sus veranos en el pueblo. Murcia es su tierra prometida. "Allí soy la Penélope de Alcobendas. En mi pueblo son carros, caballos...", dice sobre Ricote.