David Trueba, sobre la nueva canción de The Beatles: "Es innecesario, la emoción está en lo auténtico"

Director, guionista, escritor, columnista y lo que él quiera.

David Trueba se ha levantado alegre para venir a Cuerpos especiales a charlar de su nueva película Saben Aquell, que cuenta la historia de Eugenio en sus primeros años de amor con Conchita Alcaide.

Lo más importante del film es que es mucho más que una película sobre el conocido cómico catalán. Profundiza mucho en la relación con Conchita, que fue una pieza clave para su trascendencia como cómico. "Él no tenía ni la más remota vocación de acabar sobre un escenario, es ella la que le arrastra de alguna manera", cuenta.

Una historia de amor que traspasa los chistes y pone una mirada diferente sobre lo que fue la carrera de Eugenio, que es interpretado por David Verdaguer. El papel de la gran desconocida lo asume Conchita Yuste. "Es muy inteligente, solo le pedí que no juzgase los personajes desde la perspectiva actual. Tenían otro sacrificio, una renuncia a la pareja que no existe ahora", explica el cineasta antes de dar ejemplos de la época, como que las mujeres no tenían cuenta corriente propia, o no podían salir a la calle solas a determinadas horas. "Ellas transformaron a las mujeres y los hombres del futuro", cuenta.

Jokes and Cigarretes es la traducción del título que han escogido para el público americano. "No me gusta especialmente", dice, entre risas, antes de destacar el tímido éxito que tuvo Eugenio en Latinoamérica. "Cuesta mucho entrar en el humor cuando no conoces el idioma", reconoce.

"Hay que tener cuidado con pensar que las máquinas pueden hacer lo que hacen los humanos"

La inteligencia artificial ha propiciado el estreno de una nueva canción de The Beatles, Now And Then, que veía este jueves la luz. "Me parece innecesario, tienen los retales de Lennon o de George Harrison en las maquetas, y eso tiene más emoción que hacer una producción de algo que no grabaron. La emoción está en la autenticidad, hay que tener cuidado con pensar que las máquinas pueden hacer lo que hacen los humanos", explica el director, que tiene una relación estrecha con la discografía del cuarteto de Liverpool.

El título de su película Vivir es fácil con los ojos es un verso escrito por Lennon para Strawberry Fields Forever. Curiosamente fue grabado en España. "Lennon lo grabó seis o siete veces con una guitarra en Almería, y tiene una emoción de tal calibre escuchar esa grabación, en la habitación de su hotel, con él tocando... No la tienes cuando sobreproduces. La emoción está en lo auténtico", recalca.

