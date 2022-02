Los descubrimientos musicales de Alba Reche: Belén Aguilera, Lajalada y Aroa Ay

Alba Reche no se perdió el Benidorm Fest y tiene una reflexión tras la victoria de Chanel y el éxito de Rigoberta Bandini y Tanxugueiras.

"Lo que ha salido de aquí es que estamos triunfando las pibas, sinceramente. Todas las finalistas, unas pedazo de mujeres artistazas... ", dijo este martes a Eva Soriano e Iggy Rubín en su visita habitual a Cuerpos especiales, el morning de Europa FM. "Para mí ha sido increíble, y luego estuve viendo que estaban entre las primeras 200 de Spotify, iTunes, en todas las plataformas", añadió antes de dar paso a su sección de descubrimientos semanales.

El Reche Martes arranca con Belén Aguilera, que el pasado viernes estrenó su disco SUPERPOP.

'Vértigo', de Belén Aguilera

De Belén Aguilera ha traído Vértigo, de la que el viernes lanzó el videoclip.

"Tiene bastante de Europop así que no podíamos no pincharlo. Hace unos días tuve el placer de escuchar el disco. Son 14 canciones que no es poca cosa porque nadie está sacando álbumes últimamente. Si tenéis un momento, no lo dudéis", dice Alba Reche, que también recomienda la canción La Tirita, que canta con Lola Índigo; Camaleón e Inteligencia Emocional.

'De mañana no sé', de Lajalada

Lajalada trae De mañana no sé, de la que Eva Soriano dice "es una gran alarma de despertador porque te levantas con aura buena".

"Antes conocido como Bel Bee Bee, Lajalada llega para presentarnos su nueva faceta como artista y músico multidisciplinar después de volver al ruedo y al mundo de la música con canciones con las que se identifica más que antes", dice sobre esta artista que fusiona lo indie y lo electrónico. "A mí me envalentona, me enrabieta".

'Co star', de Aroa ay

La última propuesta de este martes es Co star, de Aroa Ay, una canción que a Eva Soriano le lleva al medio de la pista de baile y que Mario Casas lo está mirando.

Lo divertido de esta artista es su biografía, cuyo nombre es una combinación: "Aroa porque me lo pusieron mis padres y Ay porque me quejo mucho. Creo que es bastante significativo ponértelo de nombre".

"A Aroa la hemos escuchado anteriormente en el programa gracias a su grupo Shego, pero esta vez la escuchamos de forma más personal porque ¿a quién no le han preguntado por su co star?", pregunta Alba Reche, antes de explicar el significado de este término a Eva e Iggy.

Escucha 'Europop', la playlist de Alba Reche