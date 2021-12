Eva Amaral, sobre la 'cover' de 'Colegas': "Juan me demostró que estaba conmigo a muerte a pesar de mis errores"

Amaral está a punto de terminar su gira Salto a color, que inició hace más de dos años. Una gira que, como le ha ocurrido al resto de artistas y bandas, se ha visto afectada por la pandemia mundial de coronavirus.

Eva Soriano quiere saber si cuando terminen el último concierto Eva y Juan han decidido tomarse un descanso o se pondrán a preparar el próximo disco. "Algo de descanso tiene que haber porque con las vacaciones de Navidad de por medio, obligatoriamente vamos a parar", ha empezado explicando Eva en Cuerpos especiales.

"Pero justo después ya nos pondremos a trabajar porque tenemos ya muchas canciones desde que terminamos el último disco en 2019 y tenemos que ponerlas en común", ha añadido.

La historia tras la 'cover' de 'Colegas' de Babi

Amaral ha lanzado recientemente una versión de Colegas de Babi, una joven artista madrileña de 22 años: "Fue bonito porque, de alguna manera, ahí es donde las canciones te ayudan a superar cosas. Y algo que ha escrito esta persona de repente conecta contigo, no importa de qué generación seáis, ni que estilo ni nada. Hay algo maravilloso en cómo las personas conectan a través de las canciones".

Sobre la historia que hay detrás de esta versión, Eva ha explicado lo que ocurrió: "Esta canción llegó en un momento en el que yo me sentía así como un poquito mohína, porque volvíamos de un concierto en el que no me habían salido las cosas bien del todo y yo me quedo ahí en bucle y de repente la puso Juan en la furgoneta y para mí era un mensaje claro de 'me dan igual tus errores porque estoy contigo a muerte' y fue muy bonito".