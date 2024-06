Javier Gutiérrez confiesa una de las cosas que más odia del mundo: "Me entran sudores fríos"

Con una sonrisa en la cara y de muy buen humor. Así ha llegado Javier Gutiérrez a Cuerpos especiales, confesándose una persona alegre por las mañanas. "Creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todos porque ya bastante ruido hay en la calle como para contribuir a eso", asegura el intérprete. Sin duda, el nuevo punki es ser educado.

Hasta el próximo 7 de julio, el actor protagoniza en el Teatro La Abadía la obra 'El Traje', una comedia que muestra como el sistema nos convierte en auténticos depredadores. "Todo con humor, entra mejor. Esto es una comedia negra, negrísima, es humor incómodo que habla de temas muy crudos, como la brecha generacional, la deshumanización, la soledad, el capitalismo salvaje...", cuenta el actor para luego matizar que todo es "con mucho cachondeo".

Gutiérrez interpreta a un empresario venido a menos, un autónomo en apuros que tiene una gran movida en casa, y que ha ido el primer día de rebajas a unos grandes almacenes a comprar un traje. "Pelea con una señora por el traje con la mala suerte de que le da un golpe, y a ella se la llevan a la enfermería. Él termina en las tripas de estos grandes almacenes y le hacen un tercer grado. Ahí empieza la lucha dialéctica, física, que tiene mucho de payasesco y de circense", explica.

Para Gutiérrez, lo de las rebajas es un engaño. "Cada vez más nos engañan con las rebajas. Ponen toda la basuraza y elevan los precios, te rebajan cinco euros y te vas con la bosita a casa. Ya no son lo que eran", explica. Ya no es que odie los saldos, es que el actor no soporta ir de tiendas. "Odio ir de compras, me entran sudores fríos, me pongo de mala hostia, el algo superior a mí, haya gente o no en las tiendas", reconoce.

El Traje no es una obra nueva. La estrenaron ya en 2012, cuando querían hablar de la corrupción y ahora regresa porque vuelve a "haber temas agazapados en el texto" que volvían a la actualidad y "valía la pena volver a tocar desde ese humor negrísimo de Juan Cavestany".

