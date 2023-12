Juan Antonio Bayona, sobre 'La sociedad de la nieve': "Los actores estaban poseídos"

Director y protagonista de la película La sociedad de la nieve, Juan Antonio Bayona y Enzo Vogrincic, pisan este jueves el plató dirigido por Eva Soriano y Nacho García para deleitarnos con la historia sin precedentes que cuenta su nuevo filme.

En cines a partir de este viernes 15 de diciembre, la proyección del director de cine español entra como candidata a los premios Oscar en categoría de película internacional en la próxima edición, síntoma de la ambición del proyecto.

'La sociedad de la nieve', la nueva película de Juan Antonio Bayona

Este último trabajo de Bayona está basado en una historia real que ocurrió en el año 1972, cuando un avión de Uruguay se estrelló en los Andes y solo 29 de los 45 pasajeros sobrevivieron al accidente. "En 30 años que llevaban estrellándose aviones en los Andes, nunca se habían encontrado ni los restos de los aviones", cuenta el realizador catalán. "Se trata de la cordillera más grande de todo el planeta. Un rescate era como buscar una aguja en un pajar. Que se salvaran 29 era totalmente inaudito", aclara.

Tráiler 'La sociedad de la nieve'

No es la primera vez que se cuenta esta historia, ha habido anteriores adaptaciones cinematográficas y libros que narran lo sucedido, aunque esta versión pone más foco en las personas que fallecieron que en los supervivientes. "El libro está escrito por un compañero de infancia de ellos, una persona que podía haber subido a ese avión y no subió", explica el director. Un texto escrito 35 años después del accidente. "No es el relato de los hechos, sino toda la reflexión posterior donde los personajes intentan buscar un sentido a la locura".

"Lo primero que sufrieron fue una noche a 30 grados bajo cero sin estar preparados, lo más normal es que se hubieran muerto", ha detallado. Y de hecho, es la idea que asumieron todos los padres de las víctimas, que los dieron por muertos: "fueron las madres las que siguieron buscando cada día la manera de encontrarles".

Las técnicas de interpretación de los actores de 'La sociedad de la nieve': gong y respiración holotrópica

Una interpretación así, que revive la desesperación del instinto de supervivencia, no se consigue de cualquier forma. "Es de las cosas más impresionantes que he vivido", confiesa el actor uruguayo. A través de métodos de respiración e hiperventilación, los actores han accedido a sensaciones que les han permitido meterse en la piel de sus personajes.

"En la primera sesión me empezaron a venir unas carcajadas muy profundas y de la carcajada a una angustia total y a un llanto profundo. Sin saber por qué estaba llorando ni por qué me estaba riendo", explica Enzo Vogrincic. "No es una táctica para interpretar, no es algo que se haga en el cine, pero una coach me habló de esta técnica", cuenta Bayona.

"La sensación es espectacular", matiza Enzo. "Nosotros hicimos una hora de gong, todos acostados en el piso respirando lento. Los golpes hacen vibrar todo el cuerpo y pasan cosas también loquísimas en el cuerpo", relata. "Te levantas de ese estado rarísimo y entras en escena".

"Los actores hablaron como si estuvieran poseídos por los personajes", cuenta desde fuera el director, que puso ver lo que hizo en ellos este método. Las nuevas técnicas, poner en contacto a los actores con los supervivientes reales o con sus familias o ensayar secuencias que no estaban en la película para crear la memoria del personaje en los actores, han hecho que los artistas tuvieran toda la información posible sobre el papel y facilitar así una interpretación que se graba en la retina del público.

